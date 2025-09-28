Глава ЦИК Молдавии заявила о 31 нарушении на парламентских выборах
© Getty Images / Anadolu/Herrera CarcedoГолосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии
© Getty Images / Anadolu/Herrera Carcedo
Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Парламентские выборы в Молдавии проходят без крупных инцидентов, ЦИК получил данные о 31 нарушении, заявила глава Центризбиркома республики Анжела Караман, при этом ранее в воскресенье общественная правозащитная организация Promo-Lex в своем отчете по наблюдению за выборами в парламент Молдавии сообщила о 40 подтвержденных случаях нарушений.
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки.
"Парламентские выборы проходят в нормальном режиме, без больших инцидентов. По оперативным данным, с начала дня мы получили данные о 31 случае нарушения или инцидентов, которые связаны с электоральным процессом", - сказала Караман.
Глава ЦИК перечислила случаи, среди них самые многочисленные - фотографирование бюллетеня (16 случаев). Остальные единичные, в частности - запрещенная электоральная агитация, организованный подвоз.
Ранее в воскресенье общественная правозащитная организация Promo-Lex в своем отчете по наблюдению за выборами в парламент Молдавии указала 40 подтверждённых нарушений.
За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.