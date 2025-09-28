https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044868393.html

Процедура выборов парламента в Молдавии

Парламентские выборы в Молдавии 2025: голосование, скандалы, кто победит

Процедура выборов парламента в Молдавии

Парламентские выборы пройдут в Молдавии в воскресенье.

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044865454_0:96:3071:1823_1920x0_80_0_0_31208eb3c169057160f3d3bc7779eeb3.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Парламентские выборы пройдут в Молдавии в воскресенье. Ниже приводится справочная информация о процедуре выборов в парламент Молдавии.Парламент Молдавии Согласно Конституции Молдавии (1994), парламент является представительным и законодательным органом республики. Депутаты парламента избираются на основе всеобщего и равного избирательного права прямым тайным голосованием. Срок полномочий депутатов – четыре года. Выборы в парламент проводятся по единому общенациональному избирательному округу, в котором избирается 101 депутат.Кто может стать кандидатомПраво быть избранным имеют граждане Республики Молдавия, обладающие избирательным правом. Не могут быть избраны лица, проходящие военную службу, лица, осужденные к лишению свободы вступившим в законную силу приговором суда, лица, имеющие непогашенную или не снятую судимость, и другие. Лица, которые баллотируются в депутаты и которые в силу занимаемой ими должности (заместители премьер-министра, министры и члены правительства; генеральный секретарь аппарата президента Молдавии / парламента / правительства, заместители генерального секретаря правительства, государственные секретари, генеральные секретари министерств; руководители и заместители руководителей центральных органов государственной власти и организационных структур; мэры и заместители мэров и так далее), обязаны соблюдать правовой режим конфликта интересов, несовместимости и должны приостановить свою деятельность в данной должности с момента начала избирательной кампании.Сроки избирательной кампании Выборы депутатов парламента проводятся не позднее чем в трехмесячный срок после истечения срока полномочий или роспуска парламента предыдущего состава. Дата парламентских выборов устанавливается постановлением парламента не позднее чем за 70 дней до дня выборов. В случае роспуска парламента тем же указом президента Молдавии назначается дата выборов нового парламента. Досрочные выборы проводятся не ранее чем через 60 дней, но не позднее чем через три месяца после роспуска парламента. При проведении парламентских выборов процедура выдвижения кандидатов начинается за 60 дней до дня выборов и завершается за 30 дней до дня выборов. Требования к политическим партиямПравом выдвигать кандидатов на выборах президента обладают политические партии, политические партии, создавшие избирательный блок, граждане Молдавии, выдвигающие свои кандидатуры на выборах (независимые кандидаты). Политические партии и избирательные блоки выдвигают кандидатов утвержденным решением о выдвижении кандидатов / списков кандидатов. Для независимых кандидатов необходим сбор подписей самим кандидатом или инициативной группой, созданной по инициативе кандидата для сбора подписей. Сбор подписей начинается со дня выдвижения кандидата (не менее двух тысяч и не более 2,5 тысячи избирателей; для кандидатов-женщин – не менее тысячи и не более 2,5 тысячи) и осуществляется на основании подписных листов. Подписные листы с подписями поддерживающих кандидата лиц представляются вместе с документами, необходимыми для регистрации кандидатов, не позднее чем за 30 дней до дня выборов в соответствующий избирательный орган для проверки. Политическая партия, избирательный блок представляют список кандидатов, который не может быть менее 51 человека и не может превышать численность 111 человек. Списки кандидатов на парламентских выборах составляются с соблюдением минимальной квоты представительства в 40% для представителей обоих полов. Размещение кандидатов в списках осуществляется по формуле: минимум четыре кандидата на каждые десять мест. Одно и то же лицо может быть включено только в один список кандидатов от политической партии, избирательного блока или может баллотироваться самостоятельно. Избирательный орган в течение семи дней со дня поступления документов регистрирует выдвинутых кандидатов либо отказывает в их регистрации. Избирательная кампания начинается со дня регистрации кандидата на выборах, но не ранее чем за 30 дней до дня голосования и завершается в пятницу перед днем голосования. Кто может голосоватьИзбирательным правом обладают правоспособные граждане Молдавии, достигшие на день выборов 18-летнего возраста. Право голоса осуществляется по месту жительства избирателя. Граждане Молдавии, проживающие за ее пределами, пользуются всей полнотой избирательных прав. Они реализуют право голоса в дипломатических представительствах и консульских учреждениях республики.Проведение выборовВыборы проводятся в течение одного дня, воскресенья. Выборы в некоторых избирательных округах или на избирательных участках могут проводиться по объективным причинам (пандемии, чрезвычайные ситуации, обеспечение избирательного права в чрезвычайных условиях, большое количество избирателей, зарегистрированных на избирательных участках, открытых за рубежом, и так далее) в течение двух дней (в субботу и воскресенье), что устанавливается постановлением Центральной избирательной комиссии не позднее чем за 25 дней до дня выборов. Голосование проводится в день выборов с 7.00 до 21.00. Участковая избирательная комиссия доводит до всеобщего сведения о времени и месте проведения голосования не позднее чем за 10 дней до дня выборов. В отведенное для голосования время не допускается закрытие помещения избирательного участка и приостановление голосования, за исключением случаев массовых беспорядков, стихийных бедствий, иных непредвиденных обстоятельств, делающих проведение выборов невозможным или опасным для избирателей. В этих случаях председатель участковой избирательной комиссии может приостановить голосование не более чем на два часа для приведения помещения избирательного участка в надлежащее состояние или находит другое место для голосования, известив об этом избирателей. Органы местного публичного управления обязаны предоставить избирательным органам помещения, соответствующие требованиям, установленным в положении о доступности избирательного процесса для лиц с ограниченными возможностями, которое утверждается Центральной избирательной комиссией. В день голосования избиратель предъявляет документ, удостоверяющий личность, участковой избирательной комиссии для регистрации своего участия в голосовании и проверки включения в список избирателей. Затем член избирательной комиссии выдает избирателю бюллетень для голосования. Получив бюллетень для голосования, избиратель расписывается в списке избирателей рядом со своим именем. Бюллетень для голосования заполняется избирателем только в кабине для тайного голосования. Избиратель, который не может самостоятельно заполнить бюллетень, имеет право воспользоваться для этого помощью другого лица, за исключением должностных лиц участковой избирательной комиссии, представителей кандидатов и лиц, уполномоченных присутствовать при проведении избирательных процедур. Избиратель проставляет в бюллетене для голосования печать с надписью "Проголосовал" в кружке напротив имени выбранного кандидата. Кружки около остальных кандидатов должны оставаться чистыми. Если избиратель при заполнении бюллетеня допустил ошибку, участковая избирательная комиссия по его просьбе аннулирует этот бюллетень и выдает ему только один раз новый бюллетень. После того как избиратель проголосовал, он опускает заполненный бюллетень в урну для голосования. Голосование на избирательном участке может быть продлено не более чем на два часа по решению участковой избирательной комиссии, чтобы дать возможность реализовать свои права избирателям, ожидающим в очереди на соответствующем избирательном участке. Избирательная комиссия должна проинформировать окружной избирательный совет и Центральную избирательную комиссию о продлении сроков голосования. Если избиратель по состоянию здоровья или по иным уважительным причинам не может прийти в помещение избирательного участка по месту жительства или временного пребывания, участковая избирательная комиссия по его письменному заявлению направляет не менее двух членов комиссии с переносной урной и необходимыми для голосования материалами по месту нахождения избирателя для проведения голосования. Лица, содержащиеся под стражей до вынесения приговора суда, лица, приговоренные к лишению свободы, в отношении которых приговор не является окончательным, лица, отбывающие наказание за правонарушение в виде ареста, лица, осужденные к лишению свободы окончательным судебным решением, которые находятся в пенитенциарных учреждениях, голосуют путем перемещения переносной урны к месту нахождения избирателя.Распределение мест в парламентеДля избрания в парламент избирательный блок должен преодолеть минимальный порог в 7% поданных голосов, политическая партия – 5%, независимый кандидат – 2%. Мандаты депутатов распределяются Центральной избирательной комиссией на основе пропорционального исчисления путем последовательного деления голосов, поданных за каждую партию, избирательный блок. Мандаты распределяются в порядке регистрации кандидатов в списках, а неизбранные кандидаты, но преодолевшие избирательный барьер, становятся запасными и могут занять вакантный мандат. Если политическая партия или избирательный блок получат количество депутатских мандатов, превышающее число кандидатов, включенных в список, то оставшиеся депутатские мандаты перераспределяются между другими политическими партиями или избирательными блоками по правилам системы пропорционального представительства. Независимый кандидат считается избранным, если число полученных им голосов составляет не менее 2% от общего числа голосов, поданных в целом по стране.В каком случае выборы признают недействительнымиПарламентские выборы считаются состоявшимися лишь в том случае, если в них приняло участие не менее одной трети избирателей, зарегистрированных в избирательных списках. Для признания выборов состоявшимися Конституционный суд должен подтвердить их законность и признать действительными не менее двух третей депутатских мандатов. Если будут выявлены нарушения, повлиявшие на исход голосования или явка избирателей окажется ниже минимального порога, выборы могут быть признаны недействительными или несостоявшимися. В таких случаях выборы могут быть отменены, а Центральная избирательная комиссия обязана в течение двух недель организовать повторное голосование с теми же кандидатами и по тем же избирательным спискам. Повторное голосование считается действительным независимо от числа избирателей, принявших участие в голосовании. Если и после повторного голосования выборы признаны недействительными, Центральная избирательная комиссия назначает дату новых выборов, которые должны состояться не ранее чем через 60 дней и не позднее чем через три месяца со дня признания выборов недействительными. В случае досрочных выборов, если и после повторного голосования выборы признаны недействительными, президент Молдавии своим указом назначает дату проведения новых выборов не менее чем через 60 дней, но не позднее чем через три месяца после роспуска парламента.

