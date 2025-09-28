В молдавском селе из зала для голосования вынесли урны

https://ria.ru/20250928/moldavija-2044991738.html

Урны для бюллетеней вынесли из зала для голосования в молдавском селе Гура-Быкулуй, сообщает Telegram-канал "Протесты в Молдове". РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T21:39:00+03:00

2025-09-28T21:39:00+03:00

2025-09-28T23:00:00+03:00

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Урны для бюллетеней вынесли из зала для голосования в молдавском селе Гура-Быкулуй, сообщает Telegram-канал "Протесты в Молдове". Причина произошедшего не уточняется. Оппозиция уже заявила, что на парламентских выборах в воскресенье допущены нарушения, данные о них систематизируются. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

2025

Наталья Макарова

