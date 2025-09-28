Рейтинг@Mail.ru
В молдавском селе из зала для голосования вынесли урны - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:39 28.09.2025 (обновлено: 23:00 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/moldavija-2044991738.html
В молдавском селе из зала для голосования вынесли урны
В молдавском селе из зала для голосования вынесли урны - РИА Новости, 28.09.2025
В молдавском селе из зала для голосования вынесли урны
Урны для бюллетеней вынесли из зала для голосования в молдавском селе Гура-Быкулуй, сообщает Telegram-канал "Протесты в Молдове". РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T21:39:00+03:00
2025-09-28T23:00:00+03:00
в мире
гагаузия
молдавия
россия
евгения гуцул
игорь додон
парламентские выборы в молдавии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044879059_0:125:3197:1923_1920x0_80_0_0_447743eb773823da3298abb734834f6c.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Урны для бюллетеней вынесли из зала для голосования в молдавском селе Гура-Быкулуй, сообщает Telegram-канал "Протесты в Молдове". Причина произошедшего не уточняется. Оппозиция уже заявила, что на парламентских выборах в воскресенье допущены нарушения, данные о них систематизируются. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
https://ria.ru/20250928/moldova-2044778821.html
гагаузия
молдавия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044879059_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_cb99a75891a1f68bb1720a7038cfce16.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, гагаузия, молдавия, россия, евгения гуцул, игорь додон, парламентские выборы в молдавии
В мире, Гагаузия, Молдавия, Россия, Евгения Гуцул, Игорь Додон, Парламентские выборы в Молдавии
В молдавском селе из зала для голосования вынесли урны

Урны для бюллетеней вынесли из зала для голосования в селе Гура-Быкулуй

© РИА Новости / Дмитрий Осматеско | Перейти в медиабанкУрны для бюллетеней на избирательном участке
Урны для бюллетеней на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Дмитрий Осматеско
Перейти в медиабанк
Урны для бюллетеней на избирательном участке. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Урны для бюллетеней вынесли из зала для голосования в молдавском селе Гура-Быкулуй, сообщает Telegram-канал "Протесты в Молдове".
Причина произошедшего не уточняется.
Оппозиция уже заявила, что на парламентских выборах в воскресенье допущены нарушения, данные о них систематизируются.
Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Молдова выбирает между войной и миром
Вчера, 08:00
 
В миреГагаузияМолдавияРоссияЕвгения ГуцулИгорь ДодонПарламентские выборы в Молдавии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала