В молдавском селе из зала для голосования вынесли урны
Урны для бюллетеней вынесли из зала для голосования в селе Гура-Быкулуй
Урны для бюллетеней на избирательном участке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Урны для бюллетеней вынесли из зала для голосования в молдавском селе Гура-Быкулуй, сообщает Telegram-канал "Протесты в Молдове".
Причина произошедшего не уточняется.
Оппозиция уже заявила, что на парламентских выборах в воскресенье допущены нарушения, данные о них систематизируются.
Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
Молдова выбирает между войной и миром
Вчера, 08:00