Молдавский депутат прокомментировал отказ ЦИК от экзитполов - РИА Новости, 28.09.2025
22:45 28.09.2025
Молдавский депутат прокомментировал отказ ЦИК от экзитполов
в мире
молдавия
россия
гагаузия
майя санду
мария захарова
евгения гуцул
парламентские выборы в молдавии
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Отказ Центральной избирательной комиссии Молдавии в организации экзитполов в день парламентских выборов наводит на мысль о возможных фальсификациях, заявил политолог, депутат парламента Молдавии Богдан Цырдя. Парламентские выборы в Молдавии прошли в воскресенье. Всего в парламенте 101 депутатское место. И правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) Майи Санду, и оппозиция придают выборам большое значение: парламент в Молдавии влияет на формирование кабинета министров и на судебную власть. Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики. "ЦИК запретил организацию экзитполов в день выборов, что уже наводит на мысль о том, что здесь могут быть фальсификации", - сказал Цырдя в эфире "Первого канала". Политолог Сергей Мишин, в свою очередь, считает, что регламенты и постановления ЦИК Молдавии противоречат законам страны. "Я молчу, что давно попираются любые конституционные нормы", - подчеркнул Мишин. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
