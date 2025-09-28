https://ria.ru/20250928/moldavija-2044984409.html

Опоздавших не пустили голосовать на выборах в Молдавии на участке в Москве

Опоздавших не пустили голосовать на выборах в Молдавии на участке в Москве

Опоздавших не пустили голосовать на выборах в Молдавии на участке в Москве

Желающие проголосовать на парламентских выборах в Молдавии пришли к избирательному участку в Москве к его закрытию, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2025

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Желающие проголосовать на парламентских выборах в Молдавии пришли к избирательному участку в Москве к его закрытию, передает корреспондент РИА Новости. Участки закрылись в 21.00 мск, информации о продлении их работы не было. Пришедшие скандируют "мы приехали издалека" и "мы хотим голосовать", но на сам участок их не пускают. Парламентские выборы в Молдавии прошли в воскресенье. Всего в парламенте 101 депутатское место. И правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) Майи Санду, и оппозиция придают выборам большое значение: парламент в Молдавии влияет на формирование кабинета министров и на судебную власть. Между тем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эта электоральная кампания, по оценкам самих молдаван, стала самой антидемократической за все 34 года независимости республики. Апелляционная палата Кишинева в четверг удовлетворила запрос министерства юстиции Молдавии об ограничении деятельности партии "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах на 12 месяцев. ЦИК Молдавии в пятницу постановил, что партия не сможет принять участие в парламентских выборах в составе Патриотического блока. В партии "Сердце Молдовы" заявили, что решение ЦИК об исключении её из парламентской кампании за два дня до выборов является незаконным и политически мотивированным. Еще раньше ЦИК Молдавии отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа". Возмущение оппозиционеров и экспертов вызвало и намеренное ограничение возможностей для голосования для недостаточно лояльного властям электората. Так, молдавские диаспоры в Италии и России примерно равны по численности – Мария Захарова заявляла, что в России находится около 500 тысяч молдавских избирателей. Однако в Италии на выборах будет открыто 72 участка, а в России – всего два, причем оба в Москве. Всего в Северной Америке и Западной Европе, где молдавская диаспора настроена на сближение своей страны с ЕС, открывается 280 участков, будет разрешено голосование по почте. Для жителей Приднестровья, 270 тысяч из которых обладает молдавскими паспортами, будет открыто всего 12 участков. Кроме того, в нарушение обязательств Молдавии как члена ОБСЕ Кишенев отказал в аккредитации краткосрочных наблюдателей из России в составе миссии БДИПЧ ОБСЕ, а также членов Общественной палаты Российской Федерации в качестве международных наблюдателей. Пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ сообщило, что Евросоюз готов ввести войска в Молдавию, чтобы удержать республику в русле ее русофобской политики. По данным разведки, еврочиновники боятся, что готовящиеся Брюсселем и Кишиневом грубые фальсификации итогов голосования вынудят отчаявшихся молдавских граждан выйти на улицы для защиты своих прав. Тогда по запросу Майи Санду вооруженные силы европейских государств должны будут заставить молдаван смириться с диктатурой под вывеской евродемократии. В пресс-бюро СВР добавили, что первая группа кадровых военнослужащих из Франции и Великобритании уже прибыла в Одессу. Молдавские СМИ и Telegram-каналы также сообщили, что французские военные уже были замечены внутри страны. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия – помимо главы Гагаузии Евгении Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией".

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Наталья Макарова

