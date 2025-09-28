https://ria.ru/20250928/moldavija-2044970829.html

В Кишиневе заявили, что все участки в ПМР возобновили работу

КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Все участки для голосования жителей Приднестровья на выборах в парламент Молдавии возобновили работу в обычном режиме, заявила глава ЦИК Молдавии Анжела Караман. В воскресенье в Молдавии проходят парламентские выборы. По данным МИД республики, поступают анонимные угрозы о минировании ряда участков, в том числе за рубежом. В воскресенье утром власти объяснили перенос двух участков, открытых для жителей Приднестровья, именно такими угрозами. ЦИК Молдавии перенес пять избирательных участков, которые были предназначены для голосования избирателей из Приднестровья. В частности, из Варницы два участка перемещаются в Новые Анены, участок из Хаджимуса - в Каушаны, из сёл Дороцкое и Кочиеры - в Кишинев. "Особая ситуация сложилась на избирательных участках для граждан левобережья Днестра, где проголосовало более 11 300 человек. Некоторые из этих участков были срочно перенесены в резервные места для обеспечения безопасности процесса по уведомлению полиции. После вмешательства специализированных групп все участки возобновили работу в обычном режиме", - сказала Караман на брифинге. Власти Молдавии для жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов, которые проходят в Молдавии, для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах. МИД Приднестровья обвинил Молдавию в недопущении граждан ПМР к участию в выборах, выразил протест Кишиневу и обратился к ОБСЕ с призывом снять все ограничения. Режим Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

