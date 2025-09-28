https://ria.ru/20250928/moldavija-2044963339.html

Порог явки на выборах парламента Молдавии преодолен в 14:33

КИШИНЕВ, 28 сен – РИА Новости. Порог явки на выборах в парламент Молдавии в этом году был преодолен ровно в то же время, что и на президентских выборах год назад, данные совпали до минуты, передает корреспондент РИА Новости. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Согласно местному законодательству, выборы признают состоявшимися, если в них примет участие 33,3% избирателей, включенных в избирательные списки. В этом году такой уровень участия в выборах был зафиксирован в 14.33 (совпадает с мск). Интересно, что годом ранее в первом туре президентских выборов 20 октября избирательный порог также был преодолен в 14.33, время совпало до минуты. Кроме того, в этом году, как и в 2024-м, власти сократили число избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные президенту Майе Санду и ее партии голоса. В июле Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что МИД республики в преддверии парламентских выборов предлагает открыть для граждан страны, проживающих на территории России, всего два избирательных участка. Похожая ситуация сложилась на президентских выборах в Молдавии осенью 2024 года. Тогда ЦИК Молдавии настаивал на открытии пяти избирательных участков в России - двух в Москве, в Санкт-Петербурге, Сургуте и Ярославле. МИД страны одобрил открытие только двух из них в Москве, объяснив это соображениями безопасности. По итогам президентских выборов 2024 года Санду уступила внутри страны бывшему генпрокурору Александру Стояногло, который получил 51% голосов. Переизбраться на второй срок ей удалось после подсчета голосов свыше 300 тысяч молдавских трудовых мигрантов, для которых власти открыли более 200 участков в странах ЕС и США. Оппозиционные силы в стране неоднократно заявляли о нарушениях в ходе избирательной кампании и при подсчете голосов, однако Конституционный суд Молдавии утвердил итоги выборов. Подобная же ситуация сложилась на прошедшем в октябре 2024 года референдуме: лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в Европейский союз, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%, при этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в государствах-членах Евросоюз и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу.

