Оппозиция объяснила "минирование" участков для жителей ПМР - РИА Новости, 28.09.2025
18:25 28.09.2025 (обновлено: 18:30 28.09.2025)
Оппозиция объяснила "минирование" участков для жителей ПМР
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Участки, где должны голосовать жители Приднестровья, "минируют" ради срыва избирательного процесса в Молдавии, ответственные лица должны быть найдены и привлечены к ответственности, говорится в заявлении оппозиционного патриотического блока. Ранее пресс-служба полиции Молдавии сообщила, что получила сообщения о возможном минировании двух избирательных участков, где должны голосовать приднестровцы, а также моста через Днестр. "Патриотический блок решительно осуждает провокации, связанные с блокированием и так называемым "минированием" избирательных участков, предназначенных для граждан из Приднестровья. Мы рассматриваем эти действия как сознательную попытку сорвать избирательный процесс и лишить десятки тысяч граждан их конституционного права на голос", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока. Оппозиция отмечает, что в прошлом власть уже использовала подобные методы, чтобы снизить явку на участках, где им не выгоден голос избирателя. "Сегодня они снова прибегают к тем же грязным приёмам, доказывая, что ничего не изменилось — страх проигрыша толкает их на подрыв самой сути демократии. Мы требуем от властей немедленно обеспечить безопасность избирательных участков и не допустить повторения саботажа выборов, ставшего позором 2021 года. Ответственные за эти действия должны быть установлены и привлечены к ответственности", - подчеркивается в заявлении блока. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Ранее депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов сообщил, что Молдавия начала ремонт моста через реку Днестр в районе сел Бычок - Гура-Быкулуй, чтобы не пустить жителей Приднестровья на выборы. Власти Молдавии для жителей ПМР традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов 28 сентября для жителей Приднестровья запланированы к открытию 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. В Тирасполе считают это нарушением прав избирателей. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Молдавия перед парламентскими выборами перекрыла пешеходную часть моста через Днестр между приднестровской Рыбницей и молдавским городом Резина. Источник в делегации Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), являющейся коллективным органом управления миротворческой операцией в Приднестровье, сообщил РИА Новости, что Тирасполь неоднократно инициировал выезд на место военных наблюдателей из числа миротворцев, на что представители Кишинева ответили, что ведутся ремонтные работы пешеходной части моста, а необходимости в выезде военных наблюдателей на данное место нет. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
в мире, молдавия, днестр, тирасполь, майя санду, евгения гуцул, игорь додон, объединенная контрольная комиссия (окк), парламентские выборы в молдавии
В мире, Молдавия, Днестр, Тирасполь, Майя Санду, Евгения Гуцул, Игорь Додон, Объединенная контрольная комиссия (ОКК), Парламентские выборы в Молдавии
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Участки, где должны голосовать жители Приднестровья, "минируют" ради срыва избирательного процесса в Молдавии, ответственные лица должны быть найдены и привлечены к ответственности, говорится в заявлении оппозиционного патриотического блока.
Ранее пресс-служба полиции Молдавии сообщила, что получила сообщения о возможном минировании двух избирательных участков, где должны голосовать приднестровцы, а также моста через Днестр.
«
"Патриотический блок решительно осуждает провокации, связанные с блокированием и так называемым "минированием" избирательных участков, предназначенных для граждан из Приднестровья. Мы рассматриваем эти действия как сознательную попытку сорвать избирательный процесс и лишить десятки тысяч граждан их конституционного права на голос", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале блока.
Оппозиция отмечает, что в прошлом власть уже использовала подобные методы, чтобы снизить явку на участках, где им не выгоден голос избирателя.
«
"Сегодня они снова прибегают к тем же грязным приёмам, доказывая, что ничего не изменилось — страх проигрыша толкает их на подрыв самой сути демократии. Мы требуем от властей немедленно обеспечить безопасность избирательных участков и не допустить повторения саботажа выборов, ставшего позором 2021 года. Ответственные за эти действия должны быть установлены и привлечены к ответственности", - подчеркивается в заявлении блока.
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.
Ранее депутат Верховного совета ПМР Андрей Сафонов сообщил, что Молдавия начала ремонт моста через реку Днестр в районе сел Бычок - Гура-Быкулуй, чтобы не пустить жителей Приднестровья на выборы. Власти Молдавии для жителей ПМР традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов 28 сентября для жителей Приднестровья запланированы к открытию 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. В Тирасполе считают это нарушением прав избирателей.
Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Молдавия перед парламентскими выборами перекрыла пешеходную часть моста через Днестр между приднестровской Рыбницей и молдавским городом Резина.
Источник в делегации Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) в Объединенной контрольной комиссии (ОКК), являющейся коллективным органом управления миротворческой операцией в Приднестровье, сообщил РИА Новости, что Тирасполь неоднократно инициировал выезд на место военных наблюдателей из числа миротворцев, на что представители Кишинева ответили, что ведутся ремонтные работы пешеходной части моста, а необходимости в выезде военных наблюдателей на данное место нет.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
