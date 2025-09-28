https://ria.ru/20250928/moldavija-2044955370.html

Шор обвинил власти Молдавии в использовании грязных методов на выборах

КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Действующие власти Молдавии ради победы на парламентских выборах используют самые грязные методы, заявил в комментарии РИА Новости лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. "Власть использует самые грязные приемы. Причем не только в Молдавии, но и за рубежом. Мы видим массовые вбросы бюллетеней. Власть ничего не боится и "вкидывает" голоса за партию "Действие и солидарность" еще до открытия участков. А чего им бояться, если западных наблюдателей на этих выборах инструктируют не замечать нарушений, чтобы не портить имидж выборов", - заявил Шор. Он отметил, что наблюдателям на участках в Румынии, Франции, Испании и Германии отказывают в аккредитации по надуманным предлогам. Кроме того, в соцсетях, масса видео, на которых "видны подвозы избирателей, "карусели" из одних и тех же выборщиков и фейковые старые изображения очередей". "Мы всё это видели и раньше. Нас уже ничем не удивишь. Что можно сделать? Не сдаваться! На каждый фальшивый голос в бюллетене мы ответим пятью реальными. В стране не осталось никого, кто по своей воле голосовал бы за Санду. Давайте придем на участки и подтвердим это", - призвал Шор. Ранее СМИ сообщали о многочисленных нарушениях на выборах в молдавский парламент. Так, в Австрии на избирательном участке № 38/3 (Клагенфурте-ам-Вёртерзе) организовали подвоз избирателей, передавало Sputnik Молдова. Агентство также писало о нарушениях в румынском Тыргу-Муреше, где наблюдателей не пустили на участок, во Франции и Испании, где им отказали в аккредитации, в Германии, где представитель с утра не может попасть к урнам. Урны для голосования на парламентских выборах в Молдавии оказались переполнены на участках в Европе спустя всего несколько часов после открытия, их могли заполнить заранее, сообщал Telegram-канал "Реальный Кишинев". Правящая в Молдавии партия ПДС направила в избирательные участки за рубежом инструкции с "планками" по результатам голосования на парламентских выборах, к примеру, один из участков в Италии должен выдать 87% голосов за ПДС при явке не ниже 79%, сообщал Telegram-канал "Бельцы 24". Власти Молдавии требуют от родителей школьников в обязательном порядке отправлять учителям фото бюллетеней с парламентских выборов, фото переписки об этом пришло из средней школы имени Михая Эминеску, передавало Sputnik Молдова. Также оно со ссылкой на соцсети сообщало, что неизвестные предлагали 50 евро за голос в пользу правящей партии "Действие и солидарность", а также 20 евро за каждого приведенного избирателя. Режим президент Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти - в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

