Правозащитики рассказали о нарушениях на выборах в Молдавии

На парламентских выборах в Молдавии выявили 40 инцидентов, говорится в отчете общественной правозащитной организации Promo-Lex. РИА Новости, 28.09.2025
КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. На парламентских выборах в Молдавии выявили 40 инцидентов, говорится в отчете общественной правозащитной организации Promo-Lex."Команда обработала 73 случая со статусом инцидента, из которых в настоящем релизе указаны 40 подтвержденных инцидентов", — указывается в документе.Среди них: Кроме того, правозащитники зафиксировали голосование с несоответствующими удостоверениями личности, организованную перевозку избирателей и видеосъемку на участках представителями конкурентов.Выборы в МолдавииПарламентские выборы в Молдавии проходят на фоне беспрецедентного давления на оппозицию. В стране работают более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент поборются 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок. В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс-антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ. Накануне политсила опротестовала это решение.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.Избирательные участки будут работать до 21:00 мск. Выборы признают состоявшимися, если в них примет участие треть включенных в списки избирателей.
Promo-Lex зафиксировала 40 инцидентов на парламентских выборах в Молдавии