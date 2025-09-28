Рейтинг@Mail.ru
Правозащитики рассказали о нарушениях на выборах в Молдавии - РИА Новости, 28.09.2025
10:38 28.09.2025 (обновлено: 11:45 28.09.2025)
Правозащитики рассказали о нарушениях на выборах в Молдавии
Правозащитики рассказали о нарушениях на выборах в Молдавии - РИА Новости, 28.09.2025
Правозащитики рассказали о нарушениях на выборах в Молдавии
На парламентских выборах в Молдавии выявили 40 инцидентов, говорится в отчете общественной правозащитной организации Promo-Lex. РИА Новости, 28.09.2025
КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. На парламентских выборах в Молдавии выявили 40 инцидентов, говорится в отчете общественной правозащитной организации Promo-Lex."Команда обработала 73 случая со статусом инцидента, из которых в настоящем релизе указаны 40 подтвержденных инцидентов", — указывается в документе.Среди них: Кроме того, правозащитники зафиксировали голосование с несоответствующими удостоверениями личности, организованную перевозку избирателей и видеосъемку на участках представителями конкурентов.Выборы в МолдавииПарламентские выборы в Молдавии проходят на фоне беспрецедентного давления на оппозицию. В стране работают более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент поборются 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок. В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс-антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ. Накануне политсила опротестовала это решение.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.Избирательные участки будут работать до 21:00 мск. Выборы признают состоявшимися, если в них примет участие треть включенных в списки избирателей.
Влах: "Избирательная кампания стала инструментом в борьбе правящей партии с оппозицией"
Органы власти в Молдавии в избирательной кампании стали инструментами в борьбе правящей партии с оппозицией, заявила РИА Новости экс-глава Гагаузии Ирина Влах.
2025-09-28T10:38
true
PT0M38S
"Люди очень плохо там живут". Граждане Молдавии голосуют на избирательных участках в Москве
Сегодня в Молдавии проходят выборы в парламент. В России, где право голоса имеют более 250 000 молдаван, открыли всего два участка в Москве, доставив всего 10 000 бюллетеней. Люди занимают очередь с ночи, чтобы успеть отдать свой голос. Накануне МВД республики провело около 580 обысков и десятки задержаний представителей оппозиции. Многих оппозиционных кандидатов исключили из предвыборной гонки. Из 33 партий допущены лишь 25 кандидатов.
2025-09-28T10:38
true
PT1M25S
Пробка на мосту "Рыбница-Резина". Приднестровские избиратели не могут попасть на участки
На мосту "Рыбница-Резина", образовалась пробка — приднестровские избиратели пока не могут попасть на участки. Мост "Каменка — Сенатовка": граждан не пропускают — говорят, что зависла программа.
2025-09-28T10:38
true
PT0M48S
Лидер партии "Будущее Молдовы" Тарлев о подготовке к масштабным фальсификациям на выборах
Лидер партии «Будущее Молдовы» и один из сопредседателей Патриотического блока Василий Тарлев заявил РИА Новости, что недопуск наблюдателей из России и СНГ на парламентские выборы в республике свидетельствует о подготовке к масштабным фальсификациям. «Когда власть делает всё, чтобы независимые наблюдатели не могли попасть в страну, это прямой сигнал: готовится великая фальсификация. Власти боятся прозрачности и контроля, потому что знают - народ им больше не доверяет», - заявил Тарлев. Политик напомнил, что молдавские власти ограничили аккредитацию для ряда международных миссий, в том числе российских, что, по его словам, «ставит под сомнение легитимность предстоящего голосования».
2025-09-28T10:38
true
PT0M29S
Граждане Молдавии поют "Катюшу" около избирательных участков на парламентских выборах
Граждане Молдавии, пришедшие в Москве голосовать на парламентских выборах, согреваются в пасмурную погоду песнями, в т.ч. исполняют «Катюшу» и «Смуглянку».
2025-09-28T10:38
true
PT0M20S
Правозащитики рассказали о нарушениях на выборах в Молдавии

Promo-Lex зафиксировала 40 инцидентов на парламентских выборах в Молдавии

© Sputnik Молдова/Telegram
Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии
Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Sputnik Молдова/Telegram
Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии
КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. На парламентских выборах в Молдавии выявили 40 инцидентов, говорится в отчете общественной правозащитной организации Promo-Lex.
"Команда обработала 73 случая со статусом инцидента, из которых в настоящем релизе указаны 40 подтвержденных инцидентов", — указывается в документе.
Среди них:
  • необоснованное присутствие посторонних на избирательном участке или в радиусе 100 метров — десять случаев;
  • нарушение тайны голосования — восемь;
  • неправильное хранение бюллетеней: не в сейфе или шкафу внутри избирательного участка — шесть;
  • ограничение доступа наблюдателей или препятствование свободному процессу наблюдения в пункте голосования — четыре;
  • наличие рекламных материалов и стендов на избирательном участке — три.
Кроме того, правозащитники зафиксировали голосование с несоответствующими удостоверениями личности, организованную перевозку избирателей и видеосъемку на участках представителями конкурентов.

Выборы в Молдавии

Парламентские выборы в Молдавии проходят на фоне беспрецедентного давления на оппозицию.

Против оппозиционных политиков в Молдавии возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Самым громким стало дело главы Гагаузии Евгении Гуцул, которую приговорили к семи годам тюрьмы. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия "Действие и солидарность" пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом борьбы с избирательной коррупцией. В республике закрыты многие неугодные руководству СМИ, в том числе российские "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Лента.ру", сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова и другие.

Мужчина голосует на избирательном участке в Кишиневе.

Мужчина голосует на избирательном участке в Кишиневе. В Молдавии сегодня проходят парламентские выборы

Мужчина голосует на избирательном участке в Кишиневе.

Бюллетени на избирательном участке в Кишиневе.

Бюллетени на избирательном участке в Кишиневе

Бюллетени на избирательном участке в Кишиневе.

Экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло голосует на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах
Экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло голосует на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах.
Избирательный участок в Кишиневе.

Избирательный участок в Кишиневе

Избирательный участок в Кишиневе.

Президент Молдавии Майя Санду на избирательном участке в Кишиневе.

Майя Санду на избирательном участке во время парламентских выборов в Кишинёве, Молдова

Президент Молдавии Майя Санду на избирательном участке в Кишиневе.

Граждане Молдавии собрались у посольства республики в Москве для голосования на парламентских выборах.

Граждане Молдавии собрались у посольства Республики Молдавия в Москве для голосования на парламентских выборах

Граждане Молдавии собрались у посольства республики в Москве для голосования на парламентских выборах.

Председатель партии развития и объединения Молдовы Ион Кику с супругой Аленой Кику на избирательном участке в Кишиневе.

Председатель партии развития и объединения Молдовы Ион Кику с супругой Алёной Кику принимают участие в голосовании на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах

Председатель партии развития и объединения Молдовы Ион Кику с супругой Аленой Кику на избирательном участке в Кишиневе.

Голосование на парламентских выборах в Кишиневе, Молдавия.

Голосование на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова

Голосование на парламентских выборах в Кишиневе, Молдавия.

Мужчина голосует на избирательном участке в Кишиневе.

Экс-генпрокурор, кандидат в президенты Молдавии Алекcандр Стояногло голосует на избирательном участке в Кишиневе на парламентских выборах.
Избирательный участок в Кишиневе.

Президент Молдавии Майя Санду на избирательном участке в Кишиневе.

Граждане Молдавии собрались у посольства республики в Москве для голосования на парламентских выборах.

Председатель партии развития и объединения Молдовы Ион Кику с супругой Аленой Кику на избирательном участке в Кишиневе.

Голосование на парламентских выборах в Кишиневе, Молдавия.

В стране работают более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.

Количество избирательных участков в России и Приднестровье сократили, чтобы молдаване не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили в Европе (301 участок) с расчетом на голоса европейской диаспоры.

За право попасть в парламент поборются 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.
Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок. В него входят четыре политсилы:
  • "Будущее Молдовы" экс-премьера Василия Тарлева;
  • Партия социалистов бывшего президента Игоря Додона;
  • Партия коммунистов экс-президента Владимира Воронина;
  • "Сердце Молдовы" экс-главы Гагаузии Ирины Влах.
Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс-антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ. Накануне политсила опротестовала это решение.
Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".
Молдова выбирает между войной и миром
08:00
08:00
Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.
Избирательные участки будут работать до 21:00 мск. Выборы признают состоявшимися, если в них примет участие треть включенных в списки избирателей.
Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Процедура выборов парламента в Молдавии
00:45
00:45
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуЕвгения ГуцулИгорь ДодонСНГПарламентские выборы в МолдавииВасилий ТарлевКишиневМосква
 
 
