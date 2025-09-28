https://ria.ru/20250928/moldavija-2044876531.html

Правозащитики рассказали о нарушениях на выборах в Молдавии

Правозащитники рассказали о нарушениях на выборах в Молдавии

Правозащитики рассказали о нарушениях на выборах в Молдавии

На парламентских выборах в Молдавии выявили 40 инцидентов, говорится в отчете общественной правозащитной организации Promo-Lex. РИА Новости, 28.09.2025

в мире

молдавия

россия

гагаузия

майя санду

евгения гуцул

игорь додон

снг

КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. На парламентских выборах в Молдавии выявили 40 инцидентов, говорится в отчете общественной правозащитной организации Promo-Lex."Команда обработала 73 случая со статусом инцидента, из которых в настоящем релизе указаны 40 подтвержденных инцидентов", — указывается в документе.Среди них: Кроме того, правозащитники зафиксировали голосование с несоответствующими удостоверениями личности, организованную перевозку избирателей и видеосъемку на участках представителями конкурентов.Выборы в МолдавииПарламентские выборы в Молдавии проходят на фоне беспрецедентного давления на оппозицию. В стране работают более 2,2 тысячи избирательных участков, за рубежом — 301, при этом в России — лишь два, а в Приднестровье — всего 12.За право попасть в парламент поборются 15 партий, четыре блока и четыре независимых кандидата.Главное противостояние развернется между правящей партией "Действие и солидарность", ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозицией, которую представляет Патриотический блок. В него входят четыре политсилы:Последнюю партию безосновательно сняли с избирательной гонки накануне "дня тишины": ЦИК Молдавии сослался на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев. В этот же день от участия в выборах отстранили "Великую Молдову" экс-антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ. Накануне политсила опротестовала это решение.Кроме того, еще в июле Центризбирком республики отказал в регистрации оппозиционному блоку "Победа" во главе с Иланом Шором. Основанием стали "нарушения в документообороте и несоответствие требованиям избирательного законодательства".Одновременно ЦИК Молдавии ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских.Избирательные участки будут работать до 21:00 мск. Выборы признают состоявшимися, если в них примет участие треть включенных в списки избирателей.

молдавия

россия

гагаузия

кишинев

москва

Новости

Влах: "Избирательная кампания стала инструментом в борьбе правящей партии с оппозицией" Органы власти в Молдавии в избирательной кампании стали инструментами в борьбе правящей партии с оппозицией, заявила РИА Новости экс-глава Гагаузии Ирина Влах. 2025-09-28T10:38 true PT0M38S

"Люди очень плохо там живут". Граждане Молдавии голосуют на избирательных участках в Москве Сегодня в Молдавии проходят выборы в парламент. В России, где право голоса имеют более 250 000 молдаван, открыли всего два участка в Москве, доставив всего 10 000 бюллетеней. Люди занимают очередь с ночи, чтобы успеть отдать свой голос. Накануне МВД республики провело около 580 обысков и десятки задержаний представителей оппозиции. Многих оппозиционных кандидатов исключили из предвыборной гонки. Из 33 партий допущены лишь 25 кандидатов. 2025-09-28T10:38 true PT1M25S

Пробка на мосту "Рыбница-Резина". Приднестровские избиратели не могут попасть на участки На мосту "Рыбница-Резина", образовалась пробка — приднестровские избиратели пока не могут попасть на участки. Мост "Каменка — Сенатовка": граждан не пропускают — говорят, что зависла программа. 2025-09-28T10:38 true PT0M48S

Лидер партии "Будущее Молдовы" Тарлев о подготовке к масштабным фальсификациям на выборах Лидер партии «Будущее Молдовы» и один из сопредседателей Патриотического блока Василий Тарлев заявил РИА Новости, что недопуск наблюдателей из России и СНГ на парламентские выборы в республике свидетельствует о подготовке к масштабным фальсификациям. «Когда власть делает всё, чтобы независимые наблюдатели не могли попасть в страну, это прямой сигнал: готовится великая фальсификация. Власти боятся прозрачности и контроля, потому что знают - народ им больше не доверяет», - заявил Тарлев. Политик напомнил, что молдавские власти ограничили аккредитацию для ряда международных миссий, в том числе российских, что, по его словам, «ставит под сомнение легитимность предстоящего голосования». Подписаться на РИА Новости 2025-09-28T10:38 true PT0M29S

Граждане Молдавии поют "Катюшу" около избирательных участков на парламентских выборах Граждане Молдавии, пришедшие в Москве голосовать на парламентских выборах, согреваются в пасмурную погоду песнями, в т.ч. исполняют «Катюшу» и «Смуглянку». 2025-09-28T10:38 true PT0M20S

