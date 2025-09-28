Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии избиркомы препятствуют доступу наблюдателей на участки - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:27 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/moldavija-2044874674.html
В Молдавии избиркомы препятствуют доступу наблюдателей на участки
В Молдавии избиркомы препятствуют доступу наблюдателей на участки - РИА Новости, 28.09.2025
В Молдавии избиркомы препятствуют доступу наблюдателей на участки
Председатели участковых избирательных бюро препятствуют доступу наблюдателей на участки, в особенности за рубежом, сообщает Союз юристов Молдовы. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T10:27:00+03:00
2025-09-28T10:27:00+03:00
в мире
молдавия
россия
гагаузия
майя санду
евгения гуцул
игорь додон
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044869343_0:196:3071:1924_1920x0_80_0_0_c286e3ef9bb9baeeeaba5496e0ac24f4.jpg
КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Председатели участковых избирательных бюро препятствуют доступу наблюдателей на участки, в особенности за рубежом, сообщает Союз юристов Молдовы. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. "В настоящее время Миссия по наблюдению Союза юристов Молдовы сообщает о неоднократных злоупотреблениях со стороны председателей участковых избирательных бюро, которые блокируют доступ наблюдателей на избирательные участки, особенно за рубежом. Они неправомерно ссылаются на отсутствие наблюдателей в списках, игнорируя тот факт, что национальные наблюдатели, аккредитованные Центральной избирательной комиссией, имеют свободный доступ на любой участок и ко всем избирательным процедурам", - говорится в сообщении, опубликованном на странице союза в соцсети в Facebook*. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20241009/moldaviya-1977098557.html
https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011828789.html
молдавия
россия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044869343_154:0:2883:2047_1920x0_80_0_0_c8c719b2b129612aeb8c2115be4bdd9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, евгения гуцул, игорь додон, facebook, снг
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Майя Санду, Евгения Гуцул, Игорь Додон, Facebook, СНГ
В Молдавии избиркомы препятствуют доступу наблюдателей на участки

Союз юристов Молдовы: избиркомы препятствуют доступу наблюдателей на участки

© AP Photo / Vadim GhirdaГолосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии
Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Председатели участковых избирательных бюро препятствуют доступу наблюдателей на участки, в особенности за рубежом, сообщает Союз юристов Молдовы.
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки.
Прохожие у здания правительства Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 09.10.2024
Молдавия выдвинула требования по открытию избирательных участков в России
9 октября 2024, 09:54
"В настоящее время Миссия по наблюдению Союза юристов Молдовы сообщает о неоднократных злоупотреблениях со стороны председателей участковых избирательных бюро, которые блокируют доступ наблюдателей на избирательные участки, особенно за рубежом. Они неправомерно ссылаются на отсутствие наблюдателей в списках, игнорируя тот факт, что национальные наблюдатели, аккредитованные Центральной избирательной комиссией, имеют свободный доступ на любой участок и ко всем избирательным процедурам", - говорится в сообщении, опубликованном на странице союза в соцсети в Facebook*.
За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.
Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
Захарова ответила на заявление ЕС о влиянии России на выборы в Молдавии
17 апреля, 15:17
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияМайя СандуЕвгения ГуцулИгорь ДодонFacebookСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала