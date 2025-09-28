https://ria.ru/20250928/moldavija-2044874674.html

В Молдавии избиркомы препятствуют доступу наблюдателей на участки

В Молдавии избиркомы препятствуют доступу наблюдателей на участки - РИА Новости, 28.09.2025

В Молдавии избиркомы препятствуют доступу наблюдателей на участки

Председатели участковых избирательных бюро препятствуют доступу наблюдателей на участки, в особенности за рубежом, сообщает Союз юристов Молдовы. РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T10:27:00+03:00

2025-09-28T10:27:00+03:00

2025-09-28T10:27:00+03:00

в мире

молдавия

россия

гагаузия

майя санду

евгения гуцул

игорь додон

facebook

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044869343_0:196:3071:1924_1920x0_80_0_0_c286e3ef9bb9baeeeaba5496e0ac24f4.jpg

КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. Председатели участковых избирательных бюро препятствуют доступу наблюдателей на участки, в особенности за рубежом, сообщает Союз юристов Молдовы. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. "В настоящее время Миссия по наблюдению Союза юристов Молдовы сообщает о неоднократных злоупотреблениях со стороны председателей участковых избирательных бюро, которые блокируют доступ наблюдателей на избирательные участки, особенно за рубежом. Они неправомерно ссылаются на отсутствие наблюдателей в списках, игнорируя тот факт, что национальные наблюдатели, аккредитованные Центральной избирательной комиссией, имеют свободный доступ на любой участок и ко всем избирательным процедурам", - говорится в сообщении, опубликованном на странице союза в соцсети в Facebook*. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20241009/moldaviya-1977098557.html

https://ria.ru/20250417/moldaviya-2011828789.html

молдавия

россия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, гагаузия, майя санду, евгения гуцул, игорь додон, facebook, снг