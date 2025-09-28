Рейтинг@Mail.ru
Молдавия должна укреплять сотрудничество и с ЕС, и СНГ, заявил Тарлев - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:16 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/moldavija-2044874127.html
Молдавия должна укреплять сотрудничество и с ЕС, и СНГ, заявил Тарлев
Молдавия должна укреплять сотрудничество и с ЕС, и СНГ, заявил Тарлев - РИА Новости, 28.09.2025
Молдавия должна укреплять сотрудничество и с ЕС, и СНГ, заявил Тарлев
Руководитель партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, один из лидеров Патриотического блока, заявил РИА Новости, что Молдавия должна укреплять сотрудничество... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T10:16:00+03:00
2025-09-28T10:16:00+03:00
в мире
молдавия
россия
гагаузия
василий тарлев
майя санду
евгения гуцул
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031617065_0:153:3036:1862_1920x0_80_0_0_fb2de2dde78c9bd9a9e2be5132da8e47.jpg
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Руководитель партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, один из лидеров Патриотического блока, заявил РИА Новости, что Молдавия должна укреплять сотрудничество как с Евросоюзом, так и с Россией и другими странами СНГ, исходя из национальных интересов. "Молдавия уникальна в том плане, что у нее есть договор о свободной торговле с Евросоюзом и с СНГ. Разумеется, мы должны развивать направление и с СНГ, и с Россией, это наши исторические партнёры. Мы должны исходить из наших государственных интересов", - сказал Тарлев. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
https://ria.ru/20250928/rogov-2044864691.html
https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044868393.html
молдавия
россия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1a/2031617065_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_71a5319c1ed7b661265a632b92213631.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, гагаузия, василий тарлев, майя санду, евгения гуцул, снг, евросоюз
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Василий Тарлев, Майя Санду, Евгения Гуцул, СНГ, Евросоюз
Молдавия должна укреплять сотрудничество и с ЕС, и СНГ, заявил Тарлев

Тарлев: Молдавия должна развивать отношения с ЕС и с СНГ, исходя из нацинтересов

© РИА Новости / Родион Прока | Перейти в медиабанкВасилий Тарлев
Василий Тарлев - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Василий Тарлев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Руководитель партии "Будущее Молдовы" Василий Тарлев, один из лидеров Патриотического блока, заявил РИА Новости, что Молдавия должна укреплять сотрудничество как с Евросоюзом, так и с Россией и другими странами СНГ, исходя из национальных интересов.
"Молдавия уникальна в том плане, что у нее есть договор о свободной торговле с Евросоюзом и с СНГ. Разумеется, мы должны развивать направление и с СНГ, и с Россией, это наши исторические партнёры. Мы должны исходить из наших государственных интересов", - сказал Тарлев.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Рогов рассказал о возможных последствиях победы партии Санду в Молдавии
09:14
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки.
За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.
Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
Голосование на избирательном участке во время парламентских выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Процедура выборов парламента в Молдавии
00:45
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияВасилий ТарлевМайя СандуЕвгения ГуцулСНГЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала