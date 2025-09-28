https://ria.ru/20250928/moldavija-2044842685.html

В Молдавии на фоне репрессий против оппозиции пройдут парламентские выборы

В Молдавии на фоне репрессий против оппозиции пройдут парламентские выборы - РИА Новости, 28.09.2025

В Молдавии на фоне репрессий против оппозиции пройдут парламентские выборы

В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы — на фоне беспрецедентной давления властей на оппозицию, уголовных преследований, снятия оппозиционных... РИА Новости, 28.09.2025

КИШИНЕВ, 28 сен — РИА Новости. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы — на фоне беспрецедентной давления властей на оппозицию, уголовных преследований, снятия оппозиционных игроков с дистанции и жесткого контроля информационного поля. Правом голоса обладают 3 298 443 гражданина республики, включая молодежь, голосующую впервые. Выбору пройдут по пропорциональной системе, избирательные участки будут открыты с 07:00 до 21:00. За рубежом будет работать 301 участок, однако в России — лишь два, что вызвало критику со стороны оппозиции. Для жителей Приднестровья предусмотрено всего 12 пунктов для голосования. Избирательный порог составляет 5% для партий и 7% для блоков, а выборы будут признаны состоявшимися, если участие примет не менее трети избирателей, внесённых в списки. Давление и ограниченияГлавная интрига — противостояние правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС), ассоциируемой с президентом Майей Санду, и объединенной оппозиции, которую на этих выборах представляет Патриотический блок (социалисты Игоря Додона, коммунисты Владимира Воронина, "Будущее Молдовы" Василия Тарлева и "Сердце Молдовы" Ирины Влах – последняя была снята с избирательной гонки). По опросу социологической компании iData на последней неделе, Патриотический блок выходил в лидеры — 33,9%, опережая ПДС; финальная конфигурация зависит от явки и голосования диаспоры. ЦИК Молдавии накануне "дня тишины" исключил "Сердце Молдовы", сославшись на решение суда об ограничении деятельности партии на 12 месяцев; одновременно была снята с выборов и партия "Великая Молдова" экс-антикоррупционного прокурора Виктории Фуртунэ. Еще раньше из кампании исключили оппозиционный блок "Победа" во главе с Иланом Шором. ЦИК сослался на "несоответствия в документах", оппозиция считает это политическим решением. Одновременно ЦИК ограничил работу международных наблюдателей, отказав более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских. Избирательная кампания в стране проходила под знаком репрессий. По словам бывшего министра юстиции Молдавии Станислава Павловского, во время кампании у оппозиции провели около трех тысяч обысков. Одним из самых громких дел стал приговор главе Гагаузии Евгении Гуцул — семь лет лишения свободы за якобы незаконное финансирование. Защита настаивает, что это политически мотивированное дело. Несмотря на ограничения, в стране проходили протесты. Граждане выходили против роста тарифов, за свободу СМИ и честные выборы. Власти пытались ограничить митинги, предложив запретить их за месяц до и после голосования. Но людей это не остановило.Геополитика и админресурсПравящая ПДС, по мнению аналитиков, использует административный ресурс и влияние на ключевые институты, включая службу информации и безопасности, ради контроля над избирательной кампанией. По Конституции президент Молдавии должен оставаться беспартийным, однако Майя Санду дистанцируется лишь формально. На практике она косвенно поддерживала ПДС, на европейских форумах, принимая европейские делегации и выступая в Европарламенте с апелляциями к внешней поддержке. При этом критики (в том числе из правой оппозиции) обвиняют Санду в применении "милитаризованной риторики" — попытках запугать как правый, так и левый электорат угрозами эскалации, силовыми мерами и усилением роли безопасности и спецслужб. В принятой в 2024 году "Стратегии обороны до 2034 года" говорится о некой угрозе со стороны российских миротворцев в Приднестровье. При этом предусматривается рост военных расходов до 1% ВВП, что оппозиция считает нарушением нейтралитета. Критики из правой оппозиции, в частности, экс-премьер Влад Филат, утверждают, что ПДС сможет получить большинство только через масштабные фальсификации на зарубежных участках. Он ставит под сомнение планы Санду "привлечь 400 тысяч голосов диаспоры", называя такую задачу практически нереализуемой. С 2023 года в Молдавии закрыто 13 телеканалов и десятки сайтов, включая Sputnik Молдова и крупные российские издания. Осенью 2024 года заблокировали более 100 Telegram-каналов. Одновременно ЦИК ограничил международное наблюдение: отказано более 30 организациям и 120 экспертам, включая российских представителей. Российский МИД предупредил, что такие меры подрывают демократические стандарты. Для жителей левобережья Днестра условия голосования также осложнено: открыто всего 12 участков, что втрое меньше, чем прежде. В Тирасполе считают это нарушением прав избирателей. За ситуацией в зоне безопасности на Днестре следит Объединенная контрольная комиссия (ОКК) — совместный орган Молдавии, Приднестровья и России при участии ОБСЕ и Украины. Созданная в 1992 году, она управляет миротворческой операцией и разбирает инциденты в зоне безопасности. В молдавской политической повестке ключевым остается выбор между курсом на сближение с ЕС и возвращением к более тесным связям с Россией и Евразийским пространством. Патриотический блок коммунистов, социалистов, партии "Будущее Молдовы" выступает за интеграцию с Россией, ЕАЭС и восточным вектором, тогда как ПДС позиционирует себя как исключительно проевропейская. Прогнозы и вызовыВыборы проходят также на фоне серьезных социально-экономических проблем: рекордной инфляции последних лет, роста тарифов на энергоресурсы и увеличения внутреннего долга почти на 10% с начала года. Оппозиция называет рост тарифов "катастрофой" для населения, особенно в сельских регионах и автономиях. По прогнозам, ни одна из партий не сможет самостоятельно сформировать большинство. Политолог Корнелий Чуря, комментируя для РИА Новости ситуацию, отметил, что ни одна политсила, даже победившая, не сможет самостоятельно сформировать стабильное большинство в новом парламенте, и неизбежны переговоры и коалиции. Оппозиция опасается, что власти могут использовать административные и судебные рычаги для давления на оппозиционных депутатов или аннулирования их мандатов. Политолог Борис Шаповалов предупреждает: решения ЦИК в последний момент создают угрозу для признания результатов. Москва выразила надежду, что итоги выборов будут отражать истинную волю граждан. По словам официального представителя МИД Марии Захаровой, Россия "внимательно следит за электоральной кампанией" и выступает за восстановление конструктивных отношений между странами и народами. Таким образом, выборы 28 сентября — это не только распределение 101 депутатского мандата, но и проверка демократических стандартов в стране. Снятие оппозиционных сил, ограничение международного наблюдения, сокращение числа участков в России и Приднестровье, приговоры оппозиционным лидерам и закрытие СМИ показывают, что нынешняя избирательная кампания в Молдавии далека от принципов открытой демократии, о которых власти заявляют на международных площадках.

молдавия

россия

днестр

2025

Новости

майя санду, игорь додон, владимир воронин, европарламент, sputnik молдова, объединенная контрольная комиссия (окк)