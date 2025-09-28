https://ria.ru/20250928/minoborony-2044842021.html

ПВО за час уничтожила 17 украинских беспилотников

ПВО за час уничтожила 17 украинских беспилотников

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Средства ПВО с 23.00 мск до полуночи сбили 17 украинских беспилотников над несколькими регионами России, сообщило Минобороны РФ в субботу."Двадцать седьмого сентября с 23.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь – над территорией Белгородской области, шесть – над территорией Воронежской области, три – над территорией Ростовской области, и один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.

