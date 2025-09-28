Рейтинг@Mail.ru
ПВО за час уничтожила 17 украинских беспилотников - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:05 28.09.2025 (обновлено: 01:47 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/minoborony-2044842021.html
ПВО за час уничтожила 17 украинских беспилотников
ПВО за час уничтожила 17 украинских беспилотников - РИА Новости, 28.09.2025
ПВО за час уничтожила 17 украинских беспилотников
Средства ПВО с 23.00 мск до полуночи сбили 17 украинских беспилотников над несколькими регионами России, сообщило Минобороны РФ в субботу. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T00:05:00+03:00
2025-09-28T01:47:00+03:00
специальная военная операция на украине
республика крым
россия
безопасность
белгородская область
воронежская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_0:62:3071:1789_1920x0_80_0_0_ba83d21279fd4cb5e798300fb5186cc5.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Средства ПВО с 23.00 мск до полуночи сбили 17 украинских беспилотников над несколькими регионами России, сообщило Минобороны РФ в субботу."Двадцать седьмого сентября с 23.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь – над территорией Белгородской области, шесть – над территорией Воронежской области, три – над территорией Ростовской области, и один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250927/bespilotniki-2044838696.html
республика крым
россия
белгородская область
воронежская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/07/1938364616_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9763835287e3b89acb2dd95c438feb44.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика крым, россия, безопасность, белгородская область, воронежская область
Специальная военная операция на Украине, Республика Крым, Россия, Безопасность, Белгородская область, Воронежская область
ПВО за час уничтожила 17 украинских беспилотников

Силы ПВО за час уничтожили 17 БПЛА ВСУ над четырьмя регионами

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Зенитно ракетно-пушечный комплекс Панцирь. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Средства ПВО с 23.00 мск до полуночи сбили 17 украинских беспилотников над несколькими регионами России, сообщило Минобороны РФ в субботу.
"Двадцать седьмого сентября с 23.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь – над территорией Белгородской области, шесть – над территорией Воронежской области, три – над территорией Ростовской области, и один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
Дежурство расчета ЗРК Тор-М2 - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Над российскими регионами сбили 11 украинских дронов
Вчера, 23:05
 
Специальная военная операция на УкраинеРеспублика КрымРоссияБезопасностьБелгородская областьВоронежская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала