ПВО за час уничтожила 17 украинских беспилотников
2025-09-28T00:05:00+03:00
2025-09-28T00:05:00+03:00
2025-09-28T01:47:00+03:00
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Средства ПВО с 23.00 мск до полуночи сбили 17 украинских беспилотников над несколькими регионами России, сообщило Минобороны РФ в субботу."Двадцать седьмого сентября с 23.00 мск до полуночи дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: семь – над территорией Белгородской области, шесть – над территорией Воронежской области, три – над территорией Ростовской области, и один – над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.
