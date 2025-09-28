Рейтинг@Mail.ru
Любимова призвала посмотреть последний фильм Кеосаяна - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:55 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/ljubimova-2044959046.html
Любимова призвала посмотреть последний фильм Кеосаяна
Любимова призвала посмотреть последний фильм Кеосаяна - РИА Новости, 28.09.2025
Любимова призвала посмотреть последний фильм Кеосаяна
Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала ушедшего из жизни режиссера Тиграна Кеосаяна искренним и светлым человеком, снимавшим честное кино, которое любят... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T17:55:00+03:00
2025-09-28T17:55:00+03:00
культура
россия
краснодарский край
москва
тигран кеосаян
ольга любимова
маргарита симоньян
вгик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036314262_54:0:1867:1020_1920x0_80_0_0_0329ff72dcbd1498c52dff5371809029.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала ушедшего из жизни режиссера Тиграна Кеосаяна искренним и светлым человеком, снимавшим честное кино, которое любят зрители, и призвала посмотреть его последний фильм "Семь дней Петра Семёныча". В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Церемония прощания с Кеосаяном проходила в воскресенье в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте. "Он снимал очень искреннее, честное кино, которое мы любим и помним, и будем ценить сейчас, может быть, еще больше, чем при жизни, как часто бывает. Помимо всего прочего, конечно, мы запомним его как человека невероятно искреннего, человека очень веселого, очень светлого, щедрого на поступки, щедрого на чувства", - сказала Любимова журналистам после церемонии прощания. Министр отметила невероятное неравнодушие Кеосаяна к тому, что происходит в стране, его поддержку и помощь, которую он оказывал людям, "не афишируя это, не делая из этого какое-то политическое или общественное имя". По словам Любимовой, он помогал людям, которые лишились дома, попали в беду, теряли своих близких на фронте, самим участникам СВО, их женам и семьям. "Я очень рада, что он успел доделать свою последнюю картину. Если у вас будет возможность, посмотрите последний фильм Тиграна. Он действительно потрясающий. Вспомните его вместе с нами", - сказала Любимова. Последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля в апреле 2025 года. Сценарий фильма был написан по мотивам рассказа Маргариты Симоньян, который вошел в сборник "Водоворот". По её словам, Кеосаян очень полюбил этот рассказ и хотел снять по нему фильм, чтобы передать любимую ими обоими "адлеровскую атмосферу" - действие картины разворачивается в Краснодарском крае. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
https://ria.ru/20250928/simonjan-2044940536.html
https://ria.ru/20250928/keosajan-2044943883.html
https://ria.ru/20250926/keosayan-2044585936.html
россия
краснодарский край
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036314262_280:0:1640:1020_1920x0_80_0_0_dca7a802d3849ac24e0a2d44e1a89319.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, краснодарский край, москва, тигран кеосаян, ольга любимова, маргарита симоньян, вгик, мираж, нтв (телеканал)
Культура, Россия, Краснодарский край, Москва, Тигран Кеосаян, Ольга Любимова, Маргарита Симоньян, ВГИК, Мираж, НТВ (телеканал)
Любимова призвала посмотреть последний фильм Кеосаяна

Любимова призвала посмотреть последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семеныча"

© Студия 8 рядов (2025)Кадр из фильма "Семь дней Петра Семёныча"
Кадр из фильма Семь дней Петра Семёныча - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Студия 8 рядов (2025)
Кадр из фильма "Семь дней Петра Семёныча". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала ушедшего из жизни режиссера Тиграна Кеосаяна искренним и светлым человеком, снимавшим честное кино, которое любят зрители, и призвала посмотреть его последний фильм "Семь дней Петра Семёныча".
В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме.
Главный редактор медиагруппы Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Симоньян покинула церемонию прощания с мужем
Вчера, 16:02
Церемония прощания с Кеосаяном проходила в воскресенье в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте.
"Он снимал очень искреннее, честное кино, которое мы любим и помним, и будем ценить сейчас, может быть, еще больше, чем при жизни, как часто бывает. Помимо всего прочего, конечно, мы запомним его как человека невероятно искреннего, человека очень веселого, очень светлого, щедрого на поступки, щедрого на чувства", - сказала Любимова журналистам после церемонии прощания.
Министр отметила невероятное неравнодушие Кеосаяна к тому, что происходит в стране, его поддержку и помощь, которую он оказывал людям, "не афишируя это, не делая из этого какое-то политическое или общественное имя". По словам Любимовой, он помогал людям, которые лишились дома, попали в беду, теряли своих близких на фронте, самим участникам СВО, их женам и семьям.
"Я очень рада, что он успел доделать свою последнюю картину. Если у вас будет возможность, посмотрите последний фильм Тиграна. Он действительно потрясающий. Вспомните его вместе с нами", - сказала Любимова.
Прощание с Тиграном Кеосаяном в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
В Москве завершилась церемония прощания с Кеосаяном
Вчера, 16:26
Последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля в апреле 2025 года.
Сценарий фильма был написан по мотивам рассказа Маргариты Симоньян, который вошел в сборник "Водоворот". По её словам, Кеосаян очень полюбил этот рассказ и хотел снять по нему фильм, чтобы передать любимую ими обоими "адлеровскую атмосферу" - действие картины разворачивается в Краснодарском крае.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж".
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
В Госдуме выразили соболезнования близким Кеосаяна
26 сентября, 14:59
 
КультураРоссияКраснодарский крайМоскваТигран КеосаянОльга ЛюбимоваМаргарита СимоньянВГИКМиражНТВ (телеканал)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала