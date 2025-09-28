https://ria.ru/20250928/ljubimova-2044959046.html

Любимова призвала посмотреть последний фильм Кеосаяна

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Министр культуры РФ Ольга Любимова назвала ушедшего из жизни режиссера Тиграна Кеосаяна искренним и светлым человеком, снимавшим честное кино, которое любят зрители, и призвала посмотреть его последний фильм "Семь дней Петра Семёныча". В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Церемония прощания с Кеосаяном проходила в воскресенье в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте. "Он снимал очень искреннее, честное кино, которое мы любим и помним, и будем ценить сейчас, может быть, еще больше, чем при жизни, как часто бывает. Помимо всего прочего, конечно, мы запомним его как человека невероятно искреннего, человека очень веселого, очень светлого, щедрого на поступки, щедрого на чувства", - сказала Любимова журналистам после церемонии прощания. Министр отметила невероятное неравнодушие Кеосаяна к тому, что происходит в стране, его поддержку и помощь, которую он оказывал людям, "не афишируя это, не делая из этого какое-то политическое или общественное имя". По словам Любимовой, он помогал людям, которые лишились дома, попали в беду, теряли своих близких на фронте, самим участникам СВО, их женам и семьям. "Я очень рада, что он успел доделать свою последнюю картину. Если у вас будет возможность, посмотрите последний фильм Тиграна. Он действительно потрясающий. Вспомните его вместе с нами", - сказала Любимова. Последний фильм Кеосаяна "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля в апреле 2025 года. Сценарий фильма был написан по мотивам рассказа Маргариты Симоньян, который вошел в сборник "Водоворот". По её словам, Кеосаян очень полюбил этот рассказ и хотел снять по нему фильм, чтобы передать любимую ими обоими "адлеровскую атмосферу" - действие картины разворачивается в Краснодарском крае. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".

