Полиция задержала третьего фигуранта дела об отравлении спиртом

28.09.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Арестован на два месяца третий фигурант дела о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. "Сланцевская городская прокуратура поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 54-летнего местного жителя. Согласившись с позицией прокуратуры, суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу по 24 ноября 2025 года", - сообщает пресс-служба. Уточняется, что он обвиняется в закупке, перевозке и сбыте суррогатного алкоголя на территории района, от которых наступила смерть ряда жителей района.

