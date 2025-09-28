https://ria.ru/20250928/lenoblast-2044900439.html
Полиция задержала третьего фигуранта дела об отравлении спиртом
Полиция задержала третьего фигуранта дела об отравлении спиртом - РИА Новости, 28.09.2025
Полиция задержала третьего фигуранта дела об отравлении спиртом
Арестован на два месяца третий фигурант дела о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T13:07:00+03:00
2025-09-28T13:07:00+03:00
2025-09-28T13:07:00+03:00
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1517586847a6446d6abe2399453f07fb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Арестован на два месяца третий фигурант дела о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. "Сланцевская городская прокуратура поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 54-летнего местного жителя. Согласившись с позицией прокуратуры, суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу по 24 ноября 2025 года", - сообщает пресс-служба. Уточняется, что он обвиняется в закупке, перевозке и сбыте суррогатного алкоголя на территории района, от которых наступила смерть ряда жителей района.
https://ria.ru/20250926/alkogol-2044501191.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/14/2018074532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_630d9a83a9f0eb6a3d87097effb75881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия
Полиция задержала третьего фигуранта дела об отравлении спиртом
В Ленинградской области арестовали третьего фигуранта дела об отравлении спиртом
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 сен - РИА Новости. Арестован на два месяца третий фигурант дела о смертельном отравлении суррогатным алкоголем в Ленобласти, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
"Сланцевская городская прокуратура поддержала ходатайство следственного органа об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении 54-летнего местного жителя. Согласившись с позицией прокуратуры, суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу по 24 ноября 2025 года", - сообщает пресс-служба.
Уточняется, что он обвиняется в закупке, перевозке и сбыте суррогатного алкоголя на территории района, от которых наступила смерть ряда жителей района.