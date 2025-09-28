Рейтинг@Mail.ru
ВС России проводят зачистку пригородной территории в Кировске в ДНР - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 28.09.2025 (обновлено: 14:09 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/kirovsk-2044906707.html
ВС России проводят зачистку пригородной территории в Кировске в ДНР
ВС России проводят зачистку пригородной территории в Кировске в ДНР - РИА Новости, 28.09.2025
ВС России проводят зачистку пригородной территории в Кировске в ДНР
Российские военные проводят зачистку пригородной территории Кировска в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T13:38:00+03:00
2025-09-28T14:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772547_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_9b6934513efd292de807105f667dce23.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские военные проводят зачистку пригородной территории Кировска в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. В населенном пункте Кировск Донецкой Народной Республики российские подразделения проводят зачистку пригородной территории", — говорится в сводке.В четверг оборонное ведомство заявило, что российские штурмовики завершают освобождение города. Там отметили, что киевский режим стянул на это направление внушительные силы в количестве трех бригад, задействовав до 19 батальонов. Украинские боевики превратили каждый дом и подвалы в хорошо укрепленные опорные пункты для ведения боя.Тем не менее подразделения "Запада" использовали эффект внезапности и, с ходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны противника. Сейчас бойцы зачищают Кировск от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ.
https://ria.ru/20250928/svo-2044244055.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Влада Икрамова
Влада Икрамова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1b/2044772547_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0f2cc39bf30fd76e288e461f435b4cf5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины

ВС России проводят зачистку пригородной территории в Кировске в ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские военные проводят зачистку пригородной территории Кировска в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. В населенном пункте Кировск Донецкой Народной Республики российские подразделения проводят зачистку пригородной территории", — говорится в сводке.
Разрушенная школа в Горловке - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
"Не думал, что вернусь после такого". На кого ВСУ объявили охоту
Вчера, 08:00

Кировск расположен менее чем в десяти километрах к востоку от Красного Лимана.

В четверг оборонное ведомство заявило, что российские штурмовики завершают освобождение города. Там отметили, что киевский режим стянул на это направление внушительные силы в количестве трех бригад, задействовав до 19 батальонов. Украинские боевики превратили каждый дом и подвалы в хорошо укрепленные опорные пункты для ведения боя.
Тем не менее подразделения "Запада" использовали эффект внезапности и, с ходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны противника. Сейчас бойцы зачищают Кировск от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала