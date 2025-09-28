ВС России проводят зачистку пригородной территории в Кировске в ДНР
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Российские военные проводят зачистку пригородной территории Кировска в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение. В населенном пункте Кировск Донецкой Народной Республики российские подразделения проводят зачистку пригородной территории", — говорится в сводке.
Кировск расположен менее чем в десяти километрах к востоку от Красного Лимана.
В четверг оборонное ведомство заявило, что российские штурмовики завершают освобождение города. Там отметили, что киевский режим стянул на это направление внушительные силы в количестве трех бригад, задействовав до 19 батальонов. Украинские боевики превратили каждый дом и подвалы в хорошо укрепленные опорные пункты для ведения боя.
Тем не менее подразделения "Запада" использовали эффект внезапности и, с ходу форсировав реку, вклинились в глубину обороны противника. Сейчас бойцы зачищают Кировск от остатков 63-й механизированной бригады ВСУ.
