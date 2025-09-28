Шор назвал Кеосаяна человеком с большой буквы
Шор назвал Кеосаяна очень глубоким человеком, легендой и эпохой
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор перед церемонией прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве
Лидер оппозиционного блока "Победа" Илан Шор перед церемонией прощания с режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном в армянской церкви Святого креста в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Творчество режиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна объединяло поколения, он был человеком с большой буквы, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор перед церемонией прощания с режиссёром в Москве.
В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Церемония прощания с Кеосаяном проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве в воскресенье.
Режиссер, интеллектуал, публицист: как Тигран Кеосаян изменил мир кино
26 сентября, 16:14
«
"Великолепный муж, великолепный друг, великолепный отец, сын. Очень глубокий человек. Как творческий человек - это, безусловно, легенда, эпоха. Всегда его творчество соединяло целые поколения. Сегодня это действительно большая утрата для всех", - сказал Шор перед церемонией прощания с Кеосаяном.
Политик отметил, что лично знал Кеосаяна и считал его своим другом.
"Мы были знакомы, мы общались, я позволю себе сказать, мы дружили. Он делал великолепный кинофестиваль "Евразия", многие другие у нас были общие дела… Это человек и творческий, и глубокий, и личностный… с большой буквы человек", - добавил он.
Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999 году Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля.
Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009 по 2010 годы Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011 году Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".
Церемония прощания с Кеосаяном проходит в Москве
Вчера, 14:31