https://ria.ru/20250928/keosayan-2044929734.html

Шор назвал Кеосаяна человеком с большой буквы

Шор назвал Кеосаяна человеком с большой буквы - РИА Новости, 28.09.2025

Шор назвал Кеосаяна человеком с большой буквы

Творчество режиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна объединяло поколения, он был человеком с большой буквы, заявил лидер молдавского оппозиционного... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T15:04:00+03:00

2025-09-28T15:04:00+03:00

2025-09-28T17:19:00+03:00

в мире

москва

тигран кеосаян

илан шор

маргарита симоньян

вгик

мираж

нтв (телеканал)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044952522_0:112:2498:1517_1920x0_80_0_0_3425db3daa8f2ad75c91a1b549babaaf.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Творчество режиссера, теле- и радиоведущего Тиграна Кеосаяна объединяло поколения, он был человеком с большой буквы, заявил лидер молдавского оппозиционного блока "Победа" Илан Шор перед церемонией прощания с режиссёром в Москве. В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа Тиграна Кеосаяна. Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Церемония прощания с Кеосаяном проходит в Армянской церкви на Олимпийском проспекте в Москве в воскресенье. "Великолепный муж, великолепный друг, великолепный отец, сын. Очень глубокий человек. Как творческий человек - это, безусловно, легенда, эпоха. Всегда его творчество соединяло целые поколения. Сегодня это действительно большая утрата для всех", - сказал Шор перед церемонией прощания с Кеосаяном. Политик отметил, что лично знал Кеосаяна и считал его своим другом. "Мы были знакомы, мы общались, я позволю себе сказать, мы дружили. Он делал великолепный кинофестиваль "Евразия", многие другие у нас были общие дела… Это человек и творческий, и глубокий, и личностный… с большой буквы человек", - добавил он. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999 году Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009 по 2010 годы Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011 году Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".

https://ria.ru/20250926/keosayan-2044607451.html

https://ria.ru/20250928/keosajan-2044916120.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Маргарита Симоньян прибыла на церемонию прощания с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прибыла на церемонию прощания с мужем, режиссером Тиграном Кеосаяном в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте, передает корреспондент РИА Новости 2025-09-28T15:04 true PT0M04S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, москва, тигран кеосаян, илан шор, маргарита симоньян, вгик, мираж, нтв (телеканал)