https://ria.ru/20250928/keosajan-2044943883.html

В Москве завершилась церемония прощания с Кеосаяном

В Москве завершилась церемония прощания с Кеосаяном - РИА Новости, 28.09.2025

В Москве завершилась церемония прощания с Кеосаяном

Церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном завершилась в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T16:26:00+03:00

2025-09-28T16:26:00+03:00

2025-09-28T16:36:00+03:00

россия

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

тигран кеосаян

маргарита симоньян

владимир путин

академия русского балета имени а. я. вагановой

вгик

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044945236_0:249:3064:1973_1920x0_80_0_0_2acbb6f159bc9d8d37d13a520300b5b9.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном завершилась в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте в Москве, передает корреспондент РИА Новости. В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа режиссера Тиграна Кеосаяна. В начале Кеосаян пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. На площади перед храмом собрались порядка сотни человек. Гроб с телом режиссера вынесли из часовни под аплодисменты. Церемонию прощания посетили несколько сотен людей, среди которых были известные политики, журналисты, артисты, а также просто поклонники творчества Кеосаяна. Венок передали президент России Владимир Путин, премьер-министр РФ Михаил Мишустин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, который также лично посетил церемонию, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, телеканал RT, медиагруппа "Россия сегодня", ТТЦ "Останкино", президент Союза армян России Ара Абрамян и другие. Проститься с Кеосаяном пришли гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, первый замглавы администрации президента РФ Алексей Громов, помощник президента Владимир Мединский, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, губернатор Московской области Андрей Воробьев, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, телеведущие Эрнест Мацкявичюс и Дмитрий Дибров, Владимир Соловьев, посол России в республике Маврикий Ирада Зейналова, министр культуры РФ Ольга Любимова, председатель СТД Владимир Машков, глава ДНР Денис Пушилин, артисты Лариса Долина, Филипп Киркоров, Зара, Лолита, Александр Розенбаум, американский актер Стивен Сигал, фигуристка Татьяна Навка, ректор Академии русского балета имени А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, а также российские актеры Федор и Иван Добронравовы, Олеся Железняк, Иван Охлобыстин, Юрий Стоянов, режиссеры Карен Шахназаров и Игорь Угольников. Тигран Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1990-е годы он занимался в основном съемками клипов для отечественных певцов: Михаила Шуфутинского, Леонида Агутина, Ирины Аллегровой, Игоря Саруханова, Натальи Ветлицкой. В 1999-м Кеосаян снял фильм "Президент и его внучка", который получил специальный приз жюри фестиваля "Кинотавр-2001". В его фильмографии также значатся "Мужская работа", "Ландыш серебристый", "Ялта-45", "Три товарища", "Заяц над бездной", "Мираж". Последний его фильм "Семь дней Петра Семёныча" с Федором Добронравовым в главной роли был показан в рамках 47-го Московского международного кинофестиваля. Кеосаян активно работал на телевидении. В 2007 году он стал ведущим проекта "Вечер с Тиграном Кеосаяном", который транслировали на канале "РЕН ТВ". С 2009-го по 2010 год Кеосаян вместе с Аленой Хмельницкой вел передачу "Ты и я", выходившую на канале "Россия". В 2011-м Кеосаян стал ведущим программы "Хватит молчать!" на "РЕН ТВ". С 2016 года Кеосаян был ведущим развлекательного шоу на НТВ "Международная пилорама". По сценариям Симоньян он снял сериалы "Море. Горы. Керамзит", "Актриса", фильм "Крымский мост. Сделано с любовью!".

https://ria.ru/20250928/vorobev-2044941873.html

https://ria.ru/20250928/simonjan-2044940536.html

https://ria.ru/20250928/keosayan-2044937104.html

россия

московская область (подмосковье)

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, московская область (подмосковье), донецкая народная республика, тигран кеосаян, маргарита симоньян, владимир путин, академия русского балета имени а. я. вагановой, вгик, мираж