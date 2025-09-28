https://ria.ru/20250928/keosajan-2044916120.html

Церемония прощания с Кеосаяном проходит в Москве

Церемония прощания с Кеосаяном проходит в Москве - РИА Новости, 28.09.2025

Церемония прощания с Кеосаяном проходит в Москве

В Москве проходит церемония прощания с Тиграном Кеосаяном, передает корреспондент РИА Новости.

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В Москве проходит церемония прощания с Тиграном Кеосаяном, передает корреспондент РИА Новости.Десятки людей собрались на площади перед Армянской церковью на Олимпийском проспекте. Они несут цветы к часовне, в которой находится гроб с телом режиссера.Венки прислали президент России Владимир Путин, его пресс-секретарь Дмитрий Песков с семьей, губернатор Московской области Андрей Воробьев, телеканал RT, медиагруппа "Россия сегодня", ТТЦ "Останкино", президент Союза армян России Ара Абрамян и другие.Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, вспоминая Кеосаяна, заявил, что он останется примером служения и нестандартного, парадоксального мышления.Представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что Кеосаян обладал нереальной энергетикой добра, даже когда он говорил серьезные или жесткие вещи, у него не было разрушительной энергии или зла.Кеосаян родился 4 января 1966 года в Москве, в семье, тесно связанной с кинематографом. Окончил режиссерский факультет ВГИКа. В 1992-м дебютировал в кино с фильмом "Катька и Шиз". В 1990-е в основном снимал клипы музыкальных исполнителей.Кеосаян создал множество телевизионных и кинофильмов, которые получали призы "Кинотавра" и ТЭФИ. В прошлом году режиссер стал обладателем почетного звания заслуженного деятеля искусств Российской Федерации. Несколько работ он снял по сценарию супруги, в том числе ленту "Крымский мост. Сделано с любовью!". Помимо этого, Кеосаян был ведущим множества программ на разных телеканалах.

Церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном в Армянской церкви в Москве Церемония прощания с режиссером Тиграном Кеосаяном проходит в Армянской Церкви на Олимпийском Проспекте, передает корреспондент РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа в пятницу. Десятки людей собрались на площади перед храмом. Они несут цветы к часовне, в которой находится гроб с телом режиссера. 2025-09-28T14:31 true PT0M33S

"Останется примером служения и нестандартного мышления". Дмитрий Киселев о Тигране Кеосаяне Гендиректор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, вспоминая Тиграна Кеосаяна, заявил, что он останется примером служения и нестандартного, парадоксального мышления. Это ярчайшая личность, патриот нашей страны. Он жил всю жизнь в режиме вспышки, перегрева, пересвета. Невозможно себе представить такую энергию, которую можно поддерживать столь долгое время. Наверное, поэтому плоть оказалась слабее, чем его талант, жизненная мощь, сила, которую он расходовал, не стесняясь, без оглядки, щедро и, можно сказать, расточительно. Он останется примером служения и нестандартного, парадоксального мышления, сдобренного долей самоиронии и обезоруживающего юмора 2025-09-28T14:31 true PT1M58S

