Кеосаян в интервью до болезни поделился секретом семейного счастья
Кеосаян в интервью до болезни поделился секретом семейного счастья
2025-09-28T14:26:00+03:00
2025-09-28T14:26:00+03:00
2025-09-28T14:26:00+03:00
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян в своем последнем интервью до болезни рассказал, что правило его семейного счастья заключается в цитате из "Крестного отца": "никогда и ни с кем не объединяйся против семьи". Незадолго до своей болезни Кеосаян дал интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека". Данный выпуск вышел в эфир телеканала "Россия-1" в воскресенье. "Это цитата из фильма "Крестный отец", которой меня научил папа… и, мне кажется, мы, не сговариваясь, были на этой позиции еще до знакомства с Маргаритой (Симоньян - ред.). А фраза звучит очень просто: никогда и ни с кем не объединяйся против семьи", - ответил Кеосаян на вопрос Корчевникова о том, есть ли в семье кинорежиссера правила, на которых держится семейное счастье. Кеосаян добавил, что всегда воспринимал семью как маленький вид Родины. В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - Тиграна Кеосаяна . Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Позднее Симоньян анонсировала эфир последнего интервью Кеосаяна программе "Судьба человека", запись которого была сделана незадолго до болезни кинорежиссера.
