Кеосаян в интервью до болезни поделился секретом семейного счастья - РИА Новости, 28.09.2025
14:26 28.09.2025
Кеосаян в интервью до болезни поделился секретом семейного счастья
тигран кеосаян
маргарита симоньян
борис корчевников
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян в своем последнем интервью до болезни рассказал, что правило его семейного счастья заключается в цитате из "Крестного отца": "никогда и ни с кем не объединяйся против семьи". Незадолго до своей болезни Кеосаян дал интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека". Данный выпуск вышел в эфир телеканала "Россия-1" в воскресенье. "Это цитата из фильма "Крестный отец", которой меня научил папа… и, мне кажется, мы, не сговариваясь, были на этой позиции еще до знакомства с Маргаритой (Симоньян - ред.). А фраза звучит очень просто: никогда и ни с кем не объединяйся против семьи", - ответил Кеосаян на вопрос Корчевникова о том, есть ли в семье кинорежиссера правила, на которых держится семейное счастье. Кеосаян добавил, что всегда воспринимал семью как маленький вид Родины. В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - Тиграна Кеосаяна . Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Позднее Симоньян анонсировала эфир последнего интервью Кеосаяна программе "Судьба человека", запись которого была сделана незадолго до болезни кинорежиссера.
тигран кеосаян, маргарита симоньян, борис корчевников
Тигран Кеосаян, Маргарита Симоньян, Борис Корчевников
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаРежиссер Тигран Кеосаян
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Режиссер Тигран Кеосаян. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Кинорежиссер, теле- и радиоведущий Тигран Кеосаян в своем последнем интервью до болезни рассказал, что правило его семейного счастья заключается в цитате из "Крестного отца": "никогда и ни с кем не объединяйся против семьи".
Незадолго до своей болезни Кеосаян дал интервью Борису Корчевникову в программе "Судьба человека". Данный выпуск вышел в эфир телеканала "Россия-1" в воскресенье.
"Это цитата из фильма "Крестный отец", которой меня научил папа… и, мне кажется, мы, не сговариваясь, были на этой позиции еще до знакомства с Маргаритой (Симоньян - ред.). А фраза звучит очень просто: никогда и ни с кем не объединяйся против семьи", - ответил Кеосаян на вопрос Корчевникова о том, есть ли в семье кинорежиссера правила, на которых держится семейное счастье.
Кеосаян добавил, что всегда воспринимал семью как маленький вид Родины.
В пятницу главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о смерти своего мужа - Тиграна Кеосаяна . Он пережил клиническую смерть и долгое время находился в коме. Позднее Симоньян анонсировала эфир последнего интервью Кеосаяна программе "Судьба человека", запись которого была сделана незадолго до болезни кинорежиссера.
Тигран Кеосаян - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Симоньян анонсировала эфир последнего интервью Кеосаяна
27 сентября, 19:38
 
