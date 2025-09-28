Рейтинг@Mail.ru
На Камчатке за сутки зафиксировали 12 афтершоков - РИА Новости, 28.09.2025
02:09 28.09.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали 12 афтершоков
На Камчатке за сутки зафиксировали 12 афтершоков - РИА Новости, 28.09.2025
На Камчатке за сутки зафиксировали 12 афтершоков
Двенадцать афтершоков магнитудой до 5,1 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, два из них ощутили жители региона, сообщили в главном управлении... РИА Новости, 28.09.2025
камчатка
россия
камчатский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 сен – РИА Новости. Двенадцать афтершоков магнитудой до 5,1 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, два из них ощутили жители региона, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю. Сутками ранее у берегов полуострова произошли 27 афтершоков магнитудой до 6,0, два из них ощущались в населенных пунктах. "За сутки произошли 12 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,1. Два из них ощущались жителями края", – проинформировали в главке. На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля. "Ученые фиксируют активность вулкана Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
камчатка
россия
камчатский край
На Камчатке за сутки зафиксировали 12 афтершоков

На Камчатке зафиксировали 12 афтершоков магнитудой до 5,1

П.-КАМЧАТСКИЙ, 28 сен – РИА Новости. Двенадцать афтершоков магнитудой до 5,1 зафиксировали у берегов Камчатки за прошедшие сутки, два из них ощутили жители региона, сообщили в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю.
Сутками ранее у берегов полуострова произошли 27 афтершоков магнитудой до 6,0, два из них ощущались в населенных пунктах.
"За сутки произошли 12 афтершоков магнитудой от 3,5 до 5,1. Два из них ощущались жителями края", – проинформировали в главке.
На полуострове продолжается мониторинг вулканической активности, которая, по данным ученых, возросла после мощного землетрясения 30 июля.
"Ученые фиксируют активность вулкана Безымянного, Шивелуча, Ключевского, Карымского и Крашенинникова. Жителям и гостям региона также настоятельно рекомендуют не приближаться к исполинам", – добавили в ведомстве.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Сейсмологи характеризуют текущую сейсмичность как "экстремально высокую". Решением главы региона в крае введён режим ЧС природного характера.
