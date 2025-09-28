https://ria.ru/20250928/kagoty-2044670326.html
"Неприкасаемые" в Европе — каготы. Почему их так сильно ненавидели
"Неприкасаемые" в Европе — каготы. Почему их так сильно ненавидели - РИА Новости, 28.09.2025
"Неприкасаемые" в Европе — каготы. Почему их так сильно ненавидели
В средневековой Западной Европе с XI по XIX век существовала своя каста "неприкасаемых" — каготы. Эта обособленная социальная группа проживала на стыке границ... РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. В средневековой Западной Европе с XI по XIX век существовала своя каста "неприкасаемых" — каготы. Эта обособленная социальная группа проживала на стыке границ Испании и Франции. Объединяло их одно: гонения и ограничения на протяжении нескольких столетий.
Зловещая пометка в церковной книге
Первые официальные сведения о каготах датируются X-XI веками. В областях Верхняя Гаронна, Верхние Пиренеи и в Беарне, где подобных людей было особенно много, на полях церковных книг прямо напротив данных о человеке частенько фигурировала зловещая пометка — cagot. Это становилось клеймом на всю жизнь.
Под этим термином скрывались люди, чье положение в обществе было незавидным.
О происхождении слова до сих пор нет единого мнения: "кагот" может происходить от выражения canis gothus — "готская собака". Из чего следует, что они — потомки древнегерманских племен.
Другая теория гласит, что слово "кагот" происходит слова cafo — "прокаженный".
Негативное отношение к каготам, возможно, могло быть вызвано их внешним видом. Во многих хрониках того времени они описываются как карлики с высокой температурой тела и так называемой круглоухостью, то есть врожденным отсутствием мочек ушей.
Но наиболее подробный портрет дан в работе французского врача XIV века Ги де Шолиака.
Кроме низкорослости и круглоухости, им, по мнению Шолиака, были присущи такие черты: широкий нос, имеющие неправильную форму губы, круглые выпученные глаза с угрюмым взглядом, тяжелые надбровные дуги без оформленных бровей.
Резюмируя свои наблюдения, врач записал каготов в прокаженных.
Любопытно, но современные историки, исследовав несколько захоронений каготов, пришли к иному выводу: представители этой "касты" физиологически ничем не отличались от остального населения.
Запрещали браться за перила мостов
В Средневековье каготов без всяких оснований причисляли к "наместникам смерти" на земле.
Из-за суеверий к ним нельзя было прикасаться, как и пользоваться их предметами.
Каготы не имели права купаться вместе с "нормальными" людьми или брать воду из общих источников. Специально для них рядом с колодцем вырывалась яма, куда, как для животных, прохожие выливали воду.
Им запрещалось браться за перила мостов, касаться людей, ходить босиком. За нарушение ограничений могло последовать жестокое наказание — отрубание рук или ног и даже смертная казнь.
В своем романе "Гаргантюа и Пантагрюэль" Франсуа Рабле пишет, что на двери Телемского аббатства была надпись: "Лицемерам, фанатикам и каготам вход запрещен".
В храмах некоторых регионов для каготов прорубали маленький вход. Все для того, чтобы они нагибались при входе и помнили о своем угнетенном положении.
Внутри церквей они стояли за перегородкой, отдельно от остальных прихожан. Венчаться и заключать браки каготы имели право только с представителями своей общины. После смерти последний приют "неприкасаемые" находили на отдельных кладбищах.
Ученые до сих пор спорят о причинах ненависти к каготам.
Есть гипотеза, что ненависть к коренастым согражданам возникла в IX-X веках, когда мастеровые плотники, объединившись в цеха, зарабатывали хорошие деньги. И за это завистливые "неудачники" изолировали их от общества, лишив всех прав.
Большая часть каготов проживала в труднодоступных районах Испании и Франции: в Гаскони, рядом с Тулузой, в Стране басков, Шалоссе, Беарне, Бигорре, пиренейских долинах, Арагоне, южной Наварре и Астурии. Причем селиться им приходилось в основном либо в горах, либо на болотах.
Причиной были постоянные гонения. Так, в начале XIV века во Франции король Филипп V издал эдикт, по которому каготы ставились вне закона. Их мог убить практически любой человек без каких-либо последствий.
Каготы стали исчезать после Французской революции, когда новая власть отменила все законы о гонениях.
Европейские "неприкасаемые" постепенно ассимилировались и смешались с остальным населением.
Однако до сих пор в современной Франции и Испании почти никто в открытую не называет себя потомками каготов. Даже в современной "толерантной" Европе о таком постыдном моменте своего прошлого стараются не вспоминать.