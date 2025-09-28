https://ria.ru/20250928/izrail-2044966562.html

Израильские танки продвигаются к центру города Газа, сообщил Al Arabiya

2025-09-28T19:10:00+03:00

КАИР, 28 сен - РИА Новости. Израильские танки и бульдозеры продвигаются к центру города Газа, сообщает телеканал Al Arabiya. Ранее бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что из-за обстрелов потеряли связь с двумя израильскими заложниками, находящимися в городе Газа. "Израильские танки и бульдозеры движутся в сторону центра города Газа", - говорится в сообщении телеканала. Израильские военные 16 сентября объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне". Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и начала полную блокаду сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным администрации в Газе, в результате израильских атак с 7 октября 2023 число погибших превысило 66 тысяч, большинство среди которых - мирные жители. Министр экономики Палестинской национальной администрации Мухаммад аль-Амур отмечал РИА Новости, что удары Израиля по сектору Газа привели к полному разрушению 85% объектов гражданской инфраструктуры. Для восстановления Газы потребуются более 50 миллиардов долларов. По данным палестинской стороны, порядка 90% населения сектора остаются безработными в условиях обострения конфликта. В последние месяцы Израиль усилил блокаду сектора Газа, препятствует доставке туда необходимого объема продовольствия и медикаментов. Это уже привело к жертвам среди населения из-за недоедания.

