Нетаньяху рассказал о возможной амнистии для ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил возможность амнистии для палестинского движения ХАМАС, но добавил, что детали необходимо будет...

2025-09-28T18:13:00+03:00

ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил возможность амнистии для палестинского движения ХАМАС, но добавил, что детали необходимо будет проработать."Я думаю, детали этого ещё предстоит проработать. Но в предыдущих заявлениях я говорил, например, если лидеры ХАМАС будут выведены из страны, если они закончат войну, освободят всех заложников — мы позволим им уйти. Это то, о чём мы говорили раньше, но всё это ещё нужно детально согласовать", — сказал Нетаньяху в интервью Fox News, отвечая на вопрос, согласится ли он на амнистию для ХАМАС.

израиль

2025

Новости

