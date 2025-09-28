Рейтинг@Mail.ru
18:13 28.09.2025 (обновлено: 18:27 28.09.2025)
Нетаньяху рассказал о возможной амнистии для ХАМАС
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил возможность амнистии для палестинского движения ХАМАС, но добавил, что детали необходимо будет проработать."Я думаю, детали этого ещё предстоит проработать. Но в предыдущих заявлениях я говорил, например, если лидеры ХАМАС будут выведены из страны, если они закончат войну, освободят всех заложников — мы позволим им уйти. Это то, о чём мы говорили раньше, но всё это ещё нужно детально согласовать", — сказал Нетаньяху в интервью Fox News, отвечая на вопрос, согласится ли он на амнистию для ХАМАС.
в мире, израиль, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Израиль, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 28 сен - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не исключил возможность амнистии для палестинского движения ХАМАС, но добавил, что детали необходимо будет проработать.
"Я думаю, детали этого ещё предстоит проработать. Но в предыдущих заявлениях я говорил, например, если лидеры ХАМАС будут выведены из страны, если они закончат войну, освободят всех заложников — мы позволим им уйти. Это то, о чём мы говорили раньше, но всё это ещё нужно детально согласовать", — сказал Нетаньяху в интервью Fox News, отвечая на вопрос, согласится ли он на амнистию для ХАМАС.
Последствия израильских ударов по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
ХАМАС не получало план Трампа по урегулированию в Газе, сообщило Reuters
В миреИзраильБиньямин НетаньяхуХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта
 
 
