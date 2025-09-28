https://ria.ru/20250928/izbirateli-2044895921.html

Кишинев поделил избирателей на правильных и неправильных, считает Влах

28.09.2025

Кишинев поделил избирателей на правильных и неправильных, считает Влах

Власти Молдавии поделили избирателей на "правильных" и "неправильных", мешая голосовать гражданам республики, живущим в России и Приднестровье, заявила РИА... РИА Новости, 28.09.2025

КИШИНЕВ, 28 сен – РИА Новости. Власти Молдавии поделили избирателей на "правильных" и "неправильных", мешая голосовать гражданам республики, живущим в России и Приднестровье, заявила РИА Новости председатель входящей в патриотический блок партии "Сердце Молдовы", экс-глава Гагаузии Ирина Влах. "Нас возмущает тот факт, что сегодня не всем гражданам Республики Молдова предоставлена возможность свободно прийти и проголосовать - я имею в виду и граждан, которые проживают за пределами нашей страны, в то же время я говорю о гражданах нашей страны, которые проживают в Приднестровском регионе и не смогут спокойно изъявить свою волю в связи с тем, что количество избирательных участков было сокращено", - заявила Влах. По ее словам, с утра поступают новости о том, что жители Приднестровья не могут попасть к избирательным участкам из-за ремонта мостов через Днестр. "Конечно, шокирует и тот факт, что в Российской Федерации, где проживает более полумиллиона молдавских граждан, всего 2 избирательных участка, а в той же Италии, где наших граждан намного меньше, аж 70 избирательных участков. Мы видим неравное отношение к нашим людям. Мы видим, что и здесь, как всегда, действующая власть делит людей на своих и на чужих, действующая власть считает, что она имеет право определять, кто должен голосовать, кто не должен голосовать, какой голос является правильным, какой голос является неправильным", - заявила она. Как ранее сообщили РИА Новости очевидцы, полиция Молдавии останавливает машины жителей Приднестровья на дороге у города Бендеры, которая ведет в города Молдавии Кишинев и Новые Анены, где для приднестровцев открыты избирательные участки на парламентские выборы, но их втрое меньше, чем на прошлых выборах. Сотрудники молдавской полиции выборочно проверяют документы у водителей. Ранее очевидцы сообщали РИА Новости, что власти Молдавии в день выборов перекрыли движение на мосту через Днестр у приднестровского города Каменка и молдавского села Сенатовка, в результате образовалась пробка из автомобилей. По словам очевидцев, полицейские объясняли это якобы зависшей программой. Телеканал "Первый Приднестровский" ранее передавал, что на мосту через Днестр между приднестровской Рыбницей и молдавским городом Резина образовалась пробка из автомобилей приднестровцев, желающих проголосовать на выборах в парламент Молдавии. По данным ТВ, машины двигались медленно из-за проверок полиции, дополнительные трудности возникли из-за ремонта на одной из полос, который Кишинёв начал прямо перед выборами. Власти Молдавии для жителей ПМР традиционно открывают избирательные участки на правом берегу Днестра. В ходе парламентских выборов, которые проходят в Молдавии, для жителей Приднестровья открыли 12 участков, что втрое меньше, чем раньше. Ранее ЦИК Молдавии якобы из соображений безопасности принял решение перенести пять предназначенных для приднестровцев избирательных участков вглубь страны. Глава МИД ПМР Виталий Игнатьев заявил, что власти Молдавии пытаются ограничить права жителей Приднестровья на молдавских парламентских выборах. Апелляционная палата Кишинева в четверг удовлетворила запрос министерства юстиции Молдавии об ограничении на 12 месяцев деятельности одной из партий Патриотического блока - "Сердце Молдовы". ЦИК Молдавии в пятницу постановил, что партия не сможет принять участие в парламентских выборах 28 сентября в составе Патриотического блока. В партии "Сердце Молдовы" заявили, что решение ЦИК об исключении её из парламентской кампании за два дня до выборов является незаконным и политически мотивированным. При этом из-за исключения "Сердца Молдовы" блок обязали в течение суток скорректировать списки кандидатов, чтобы соблюсти гендерную пропорциональность. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

