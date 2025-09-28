https://ria.ru/20250928/investitsii-2044911489.html
Решетников оценил рост прямых китайских инвестиций в Россию
Решетников оценил рост прямых китайских инвестиций в Россию - РИА Новости, 28.09.2025
Решетников оценил рост прямых китайских инвестиций в Россию
Накопленный объем прямых китайских инвестиций в Россию за 2024 год увеличился почти на 13%, заявил в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Решетников на... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T14:16:00+03:00
2025-09-28T14:16:00+03:00
2025-09-28T14:16:00+03:00
экономика
россия
китай
максим решетников
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039602439_0:188:3232:2006_1920x0_80_0_0_0f96bc5cdc419a01f0c840c99fc08a68.jpg
ПЕКИН, 28 сен – РИА Новости. Накопленный объем прямых китайских инвестиций в Россию за 2024 год увеличился почти на 13%, заявил в воскресенье глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с министром коммерции КНР Ван Вэньтао. Министры двух стран в воскресенье провели 28-е заседание Подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. "За прошлый год накопленный объем прямых китайских инвестиций в Россию увеличился почти на 13%, российских инвестиций в Китай – вполовину", - заявил Решетников. Он подчеркнул, что "ключевым механизмом поддержки инвестиционной кооперации на межгосударственном уровне остаётся межправительственная комиссия, в портфель включено 86 проектов почти на двести миллиардов долларов, развивается кооперация химической, металлургической промышленности, в инфраструктуре, в автомобилестроении, в сельском хозяйстве, в логистике, в сфере информационных технологий и во многих других".
https://ria.ru/20250928/rossija-2044910580.html
россия
китай
экономика, россия, китай, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Россия, Китай, Максим Решетников, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
Решетников оценил рост прямых китайских инвестиций в Россию
Решетников: объем прямых инвестиций Китая в Россию в 2024 г вырос почти на 13%
