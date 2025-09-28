https://ria.ru/20250928/infrastruktura-2044859118.html

В подконтрольном ВСУ Запорожье повреждена критическая инфраструктура

В подконтрольном ВСУ Запорожье повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости, 28.09.2025

В подконтрольном ВСУ Запорожье повреждена критическая инфраструктура

Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольном ВСУ Запорожье после взрывов, сообщает украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T07:30:00+03:00

2025-09-28T07:30:00+03:00

2025-09-28T07:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожье

киев

запорожская область

вооруженные силы украины

страна.ua

запорожская областная государственная администрация

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/19/1826483104_692:1237:2132:2047_1920x0_80_0_0_f3bd04b50691cfe5b7a5d313ab479f6b.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольном ВСУ Запорожье после взрывов, сообщает украинское издание "Страна.ua". Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания, в Запорожье "прогремели взрывы", по данным властей, повреждена критическая инфраструктура. Ранее в воскресенье назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части региона. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.

https://ria.ru/20250928/vzryv-2044858993.html

запорожье

киев

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

запорожье, киев, запорожская область, вооруженные силы украины, страна.ua, запорожская областная государственная администрация