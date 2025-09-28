Рейтинг@Mail.ru
В подконтрольном ВСУ Запорожье повреждена критическая инфраструктура - РИА Новости, 28.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:30 28.09.2025
В подконтрольном ВСУ Запорожье повреждена критическая инфраструктура
В подконтрольном ВСУ Запорожье повреждена критическая инфраструктура
Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольном ВСУ Запорожье после взрывов, сообщает украинское издание "Страна.ua".
специальная военная операция на украине
запорожье
киев
запорожская область
вооруженные силы украины
страна.ua
запорожская областная государственная администрация
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольном ВСУ Запорожье после взрывов, сообщает украинское издание "Страна.ua". Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания, в Запорожье "прогремели взрывы", по данным властей, повреждена критическая инфраструктура. Ранее в воскресенье назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части региона. Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
В подконтрольном ВСУ Запорожье повреждена критическая инфраструктура

В подконтрольном ВСУ Запорожье повреждены объекты критической инфраструктура

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Объекты критической инфраструктуры повреждены в подконтрольном ВСУ Запорожье после взрывов, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Как говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания, в Запорожье "прогремели взрывы", по данным властей, повреждена критическая инфраструктура.
Ранее в воскресенье назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров сообщил о взрывах в подконтрольной ВСУ части региона.
Запорожская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Он стал частью РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его итоги и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем Российской Федерации находятся более 70% Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
