Умер президент крупнейшей организации мормонов Нельсон
Умер президент крупнейшей организации мормонов Нельсон - РИА Новости, 28.09.2025
Умер президент крупнейшей организации мормонов Нельсон
Скончался известный американский хирург и президент самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Расселл Нельсон,... РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Скончался известный американский хирург и президент самой крупной религиозной организации мормонов Церкви Иисуса Христа Святых последних дней Расселл Нельсон, ему был 101 год, сообщила религиозная организация. "С прискорбием сообщаем, что Рассел Нельсон, дорогой президент Церкви Иисуса Христа Святых последних дней мирно ушел из жизни... у себя дома в городе Солт-Лейк-Сити. Ему был 101 год, он стал старейшим президентом в истории Церкви", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте организации. Как отмечается в релизе, у президента Нельсона остались жена Венди, восемь детей, 57 внуков и более 167 правнуков. Ожидается, что преемник будет официально выбран Церковью не ранее похорон президента Нельсона. Нельсон возглавил Церковь Иисуса Христа Святых последних дней в январе 2018 года после смерти ее 16-го президента Томаса Спенсера Монсона. Ранее он получил мировое признание в качестве хирурга, он многие годы вел исследовательскую работу в области медицины и преподавал хирургию в Университете Юты. Нельсон вошел в состав руководящего органа Церкви - Кворума 12 апостолов в 1984 году.
