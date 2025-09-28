Рейтинг@Mail.ru
Додон призвал граждан Молдавии не бояться проголосовать за будущее страны
13:38 28.09.2025 (обновлено: 17:20 28.09.2025)
Додон призвал граждан Молдавии не бояться проголосовать за будущее страны
Додон призвал граждан Молдавии не бояться проголосовать за будущее страны - РИА Новости, 28.09.2025
Додон призвал граждан Молдавии не бояться проголосовать за будущее страны
Экс-президент Молдавии, один из лидеров оппозиционного патриотического блока Игорь Додон заявил журналистам, что граждане Молдавии не должны бояться... РИА Новости, 28.09.2025
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, один из лидеров оппозиционного патриотического блока Игорь Додон заявил журналистам, что граждане Молдавии не должны бояться проголосовать за будущее страны на парламентских выборах. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. "Мы не должны бояться, массово должны выйти на выборы и проголосовать за будущее нашей страны. Мы должны иметь хорошие отношения со всеми - и с Западом, и Востоком. Мы должны исключить то, что происходило последние годы, эту ксенофобию, которую мы видим, я не знаю ни одну власть за эти годы независимости, которая позволяла себе так издеваться над народом. Народ боится, я не помню, чтобы люди так боялись открыто высказываться", - сказал Додон. Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
Додон призвал граждан Молдавии не бояться проголосовать за будущее страны

Додон: граждане Молдавии не должны бояться проголосовать за будущее страны

Экс-президент Молдавии Игорь Додон
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Sputnik / Rodion Proca
Экс-президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
КИШИНЕВ, 28 сен - РИА Новости. Экс-президент Молдавии, один из лидеров оппозиционного патриотического блока Игорь Додон заявил журналистам, что граждане Молдавии не должны бояться проголосовать за будущее страны на парламентских выборах.
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.
"Мы не должны бояться, массово должны выйти на выборы и проголосовать за будущее нашей страны. Мы должны иметь хорошие отношения со всеми - и с Западом, и Востоком. Мы должны исключить то, что происходило последние годы, эту ксенофобию, которую мы видим, я не знаю ни одну власть за эти годы независимости, которая позволяла себе так издеваться над народом. Народ боится, я не помню, чтобы люди так боялись открыто высказываться", - сказал Додон.
Режим Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
