Саркози прокомментировал свой приговор
04:37 28.09.2025 (обновлено: 04:56 28.09.2025)
Саркози прокомментировал свой приговор
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Николя Саркози признался, что решение суда приговорить его к реальному тюремному сроку стало для него неожиданностью, об этом бывший президент Франции заявил в беседе с газетой Le Journal du Dimanche."Признаюсь, я ожидал чего угодно, но не этого. Все зашло даже дальше, чем я мог себе представить. Были нарушены все границы закона. Это просто невероятно", — сказал он.По словам бывшего президента, прокуратура не просила такого наказания и столь неожиданное решение суда помешало его команде адвокатов подготовить апелляцию."Временное исполнение приговора — исключительная мера, которая может быть применена только "особым и обоснованным" решением, когда того требуют конкретные обстоятельства дела. Оснований для ее применения ко мне не было. Судьи сослались на "риск нарушения общественного порядка", — пояснил он.Бывший лидер Франции отметил, что он готов сесть в тюрьму, но никогда не признается в том, чего не совершал.В четверг суд Парижа приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Экс-президент заявил о намерении подать апелляцию.Расследование дела началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006-м — начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Николя Саркози признался, что решение суда приговорить его к реальному тюремному сроку стало для него неожиданностью, об этом бывший президент Франции заявил в беседе с газетой Le Journal du Dimanche.
"Признаюсь, я ожидал чего угодно, но не этого. Все зашло даже дальше, чем я мог себе представить. Были нарушены все границы закона. Это просто невероятно", — сказал он.
По словам бывшего президента, прокуратура не просила такого наказания и столь неожиданное решение суда помешало его команде адвокатов подготовить апелляцию.
"Временное исполнение приговора — исключительная мера, которая может быть применена только "особым и обоснованным" решением, когда того требуют конкретные обстоятельства дела. Оснований для ее применения ко мне не было. Судьи сослались на "риск нарушения общественного порядка", — пояснил он.
Бывший лидер Франции отметил, что он готов сесть в тюрьму, но никогда не признается в том, чего не совершал.
В четверг суд Парижа приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Экс-президент заявил о намерении подать апелляцию.
Расследование дела началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.
В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006-м — начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.
В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
