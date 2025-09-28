https://ria.ru/20250928/frantsiya-2044851835.html
Саркози прокомментировал свой приговор
Саркози прокомментировал свой приговор - РИА Новости, 28.09.2025
Саркози прокомментировал свой приговор
Николя Саркози признался, что решение суда приговорить его к реальному тюремному сроку стало для него неожиданностью, об этом бывший президент Франции заявил в...
2025-09-28T04:37:00+03:00
2025-09-28T04:37:00+03:00
2025-09-28T04:56:00+03:00
в мире
франция
ливия
париж
николя саркози
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156348/34/1563483469_0:182:2995:1867_1920x0_80_0_0_116304191900f9c275ca938bd76018d1.jpg
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. Николя Саркози признался, что решение суда приговорить его к реальному тюремному сроку стало для него неожиданностью, об этом бывший президент Франции заявил в беседе с газетой Le Journal du Dimanche."Признаюсь, я ожидал чего угодно, но не этого. Все зашло даже дальше, чем я мог себе представить. Были нарушены все границы закона. Это просто невероятно", — сказал он.По словам бывшего президента, прокуратура не просила такого наказания и столь неожиданное решение суда помешало его команде адвокатов подготовить апелляцию."Временное исполнение приговора — исключительная мера, которая может быть применена только "особым и обоснованным" решением, когда того требуют конкретные обстоятельства дела. Оснований для ее применения ко мне не было. Судьи сослались на "риск нарушения общественного порядка", — пояснил он.Бывший лидер Франции отметил, что он готов сесть в тюрьму, но никогда не признается в том, чего не совершал.В четверг суд Парижа приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы в рамках дела о ливийском финансировании его предвыборной кампании 2007 года. Экс-президент заявил о намерении подать апелляцию.Расследование дела началось в 2012 году после публикации изданием Mediapart документов, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 миллионов евро на нужды президентской кампании Саркози 2007 года.В 2016 году франко-ливанский бизнесмен Зияд Такиеддин рассказал, что в конце 2006-м — начале 2007 годов доставлял из Ливии в МВД Франции, которым в тот момент руководил Саркози, чемоданы с наличными деньгами на сумму 5 миллионов евро. По его словам, два раза он передавал деньги главе администрации Саркози Клоду Геану, а один раз — лично кандидату в президенты.В 2018 году Саркози были предъявлены обвинения в коррупции, незаконном финансировании избирательной кампании и сокрытии растраты ливийских государственных средств. В ноябре 2020 года Такиеддин отказался от своих обвинений в адрес Саркози.
франция
ливия
париж
Саркози прокомментировал свой приговор
Саркози признался, что не ждал приговора к реальному тюремному сроку
