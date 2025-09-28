https://ria.ru/20250928/film-2044666229.html

Копировали Лукас, Скотт и Кэмерон: история "дважды украденного" фильма СССР

Когда в 1962-м вышел фильм "Планета бурь", в кинотеатры выстроились огромные очереди. Лента о совместной советско-американской экспедиции на Венеру произвела... РИА Новости, 28.09.2025

МОСКВА, 28 сен — РИА Новости, Вадим Минеев. Когда в 1962-м вышел фильм "Планета бурь", в кинотеатры выстроились огромные очереди. Лента о совместной советско-американской экспедиции на Венеру произвела настоящую сенсацию, причем не только среди советских зрителей.Опередили десятилетияФильм появился на советских экранах 14 апреля 1961-го — через два дня после полета Юрия Гагарина. О космосе тогда говорили во всем мире.Поставил картину на киностудии "Леннаучфильм" режиссер Павел Клушанцев. За основу взята одноименная повесть признанного мэтра советской фантастики Александра Казанцева.Фильм был создан с использованием уникальных технологий комбинированной съемки, намного опережавших существовавшие в те времена зарубежные аналоги. Были даже и сложные подводные съемки."На Невском в кинотеатре "Знание" эта картина шла около полугода и собирала каждый раз очередь. Назовите мне любой фильм, который бы держался на экране в течение полугода на Невском проспекте. А я свидетельствую, что в кинотеатре "Знание" была все время толпа, потому что там шла "Планета бурь", — рассказывал директор картины Александр Харкевич.Неслучайно право на показ фильма приобрели 28 стран, в том числе и США.При бюджете в разы меньшем, чем у Голливуда, кинематографисты СССР показали то, до чего американцы дойдут лишь спустя десятилетия."Динозавры" на ВенереСюжет фильма повествует о совместной советско-американской экспедиции на Венеру. Планета оказывается богатой жизнью и населена животными, похожими на динозавров.Герои сталкиваются со множеством опасностей, на них нападают прямоходящие рептилии ростом с человека. Они сталкиваются с птеродактилем, бронтозавром, даже погружаются в венерианский океан, на дне которого находят рифы причудливой формы.В конце фильма перед стартом с поверхности планеты один из членов экспедиции случайно обнаруживает в камне, поднятом со дна океана, скульптурный портрет женщины.И после отлета происходит кульминация — зритель видит в отражении в озере фигуру женщины в белых одеждах, протягивающей руки вслед улетевшему кораблю.Революция в кино"Планета бурь" была революционной в каждом своем решении, в каждой сцене. Несмотря на то, что фильм уступал по бюджету голливудским хитам, затраты, по меркам СССР, были гигантскими — один только планетоход обошелся в 400 тысяч рублей.Для сравнения — это стоимость шестидесяти "Волг".Снимали фильм в том же павильоне, в котором позднее будут делать кулинарные шоу.Любопытно, что робота Джона играл мастер спорта борец и самбист Борис Прутковский. Дело в том, что только тренированному спортсмену оказалось по силам передвигаться в тяжелом металлическом "доспехе", реалистично изображавшем конструкцию робота. Правда, недолго.Как фильм дважды "украли" американцыВ США купленный советский фильм был перемонтирован. Из него изъяли несколько эпизодов, добавили новые. В таком виде картину в 1965-м пустили в прокат под названием "Путешествие на доисторическую планету".В 1968-м американцы выпустили еще один перемонтированный вариант фильма – уже под названием "Путешествие на планету доисторических женщин".Причем оба раза в титрах не указывались реальные создатели картины. О том, что основу "голливудских" поделок взяли из советского фильма, также ничего не говорилось.В титрах советским актерам, оставшимся в кадре, даже дали англоязычные вымышленные имена и фамилии. Например, Георгий Жженов был указан как "Курт Боден"."Терминатор", "Звездные войны" и "Титаник"Многое из "Планеты бурь" перекочевало позже в американские блокбастеры. Например, в советском фильме есть робот "железный Джон", который в финале фильма тонет в лаве с вытянутой рукой. Ничего не напоминает?Да-да: он "потонул" за 30 лет до второго "Терминатора" Джеймса Кэмерона.Летающая машина на воздушной подушке с практически идентичным дизайном появилась в "Звездных войнах" Джорджа Лукаса. Американский режиссер, кстати, очень хотел встретиться Павлом Клушанцевым, но этого не произошло.Подводные сцены в "Планете бурь" снимали через аквариум с рыбами, что давало эффект реальной съемки под водой. Спустя почти 40 лет Джеймс Кэмерон воспользуется этим приемом в своем блокбастере "Титаник". Фильму дадут "Оскар" в том числе за спецэффекты.А в фильме "Прометей" Ридли Скотта схожие дизайн, цвет и детали скафандров.Печально только, что режиссер "Планеты бурь" Павел Клушанцев, столько сделавший для развития кинематографа, был почти не известен на родине.Режиссер снял свой последний фильм в 1972 году. Затем ушел из кинематографа и вплоть до смерти в конце 1990-х писал детские книжки.

