На юго-западе Москвы мужчина на электросамокате сбил беременную женщину
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Неизвестный на электросамокате сбил беременную женщину и скрылся на юго-западе Москвы, пострадавшую госпитализировали, сообщается в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции. "Двадцать седьмого сентября около 13 часов на Ленинском проспекте у дома 2 неизвестный гражданин, управляя прокатным электросамокатом, двигался по тротуару и совершил наезд на беременную женщину, после чего покинул место происшествия", - сообщило ведомство в воскресенье. Отмечается, что женщину с травмами доставили в больницу. "Сотрудниками госавтоинспекции по факту причинения гражданке телесных повреждений проводится проверка, устанавливается личность гражданина, управлявшего самокатом, а так же обстоятельства произошедшего", - заключили в ведомстве.
