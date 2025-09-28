https://ria.ru/20250928/efimov-2044666772.html

Ефимов: инвесторы построят пять деловых центров в районе Филевский Парк

28.09.2025

Ефимов: инвесторы построят пять деловых центров в районе Филевский Парк

Частные инвесторы возводят в районе Филёвский Парк на западе Москвы бизнес-центров общей площадью около 130 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 28.09.2025

МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Частные инвесторы возводят в районе Филёвский Парк на западе Москвы бизнес-центров общей площадью около 130 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Общая площадь офисных зданий, которые возводят в Филёвском Парке за счет средств инвесторов, составит почти 130 тысяч квадратных метров. Самое большое из них площадью 43,3 тысячи квадратных метров появится по адресу: улица Заречная, владение 2/1. Строение будет представлять из себя 17-этажную башню, в которой офисная часть займет 26,1 тысячи квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, речь идет о бизнес-центр Porta девелоперской компании Forma. Возводимое здание имеет сложную геометрическую форму. Его остроугольное завершение направлено в сторону Москва-Сити. Фасады на более чем три четверти будут состоять из панорамных окон с видом на набережную Москвы-реки и достопримечательности. Сдать объект в эксплуатацию планируют в этом году, к настоящему времени его общая строительная готовность составляет 90%.

