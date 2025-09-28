Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: инвесторы построят пять деловых центров в районе Филевский Парк - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:12 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/efimov-2044666772.html
Ефимов: инвесторы построят пять деловых центров в районе Филевский Парк
Ефимов: инвесторы построят пять деловых центров в районе Филевский Парк - РИА Новости, 28.09.2025
Ефимов: инвесторы построят пять деловых центров в районе Филевский Парк
Частные инвесторы возводят в районе Филёвский Парк на западе Москвы бизнес-центров общей площадью около 130 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T14:12:00+03:00
2025-09-28T14:12:00+03:00
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_11dbfa8b057f7d3c8dda20f2926f76ac.jpg
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Частные инвесторы возводят в районе Филёвский Парк на западе Москвы бизнес-центров общей площадью около 130 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов."Общая площадь офисных зданий, которые возводят в Филёвском Парке за счет средств инвесторов, составит почти 130 тысяч квадратных метров. Самое большое из них площадью 43,3 тысячи квадратных метров появится по адресу: улица Заречная, владение 2/1. Строение будет представлять из себя 17-этажную башню, в которой офисная часть займет 26,1 тысячи квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Как уточняется в сообщении, речь идет о бизнес-центр Porta девелоперской компании Forma. Возводимое здание имеет сложную геометрическую форму. Его остроугольное завершение направлено в сторону Москва-Сити. Фасады на более чем три четверти будут состоять из панорамных окон с видом на набережную Москвы-реки и достопримечательности. Сдать объект в эксплуатацию планируют в этом году, к настоящему времени его общая строительная готовность составляет 90%.
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013293207_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_5173ca5ebe419cb891b9c852b9ba3ede.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: инвесторы построят пять деловых центров в районе Филевский Парк

Ефимов: пять деловых центров строят в районе Филевский Парк за счет инвесторов

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Частные инвесторы возводят в районе Филёвский Парк на западе Москвы бизнес-центров общей площадью около 130 тысяч квадратных метров, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Общая площадь офисных зданий, которые возводят в Филёвском Парке за счет средств инвесторов, составит почти 130 тысяч квадратных метров. Самое большое из них площадью 43,3 тысячи квадратных метров появится по адресу: улица Заречная, владение 2/1. Строение будет представлять из себя 17-этажную башню, в которой офисная часть займет 26,1 тысячи квадратных метров", – приводит его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
Как уточняется в сообщении, речь идет о бизнес-центр Porta девелоперской компании Forma. Возводимое здание имеет сложную геометрическую форму. Его остроугольное завершение направлено в сторону Москва-Сити. Фасады на более чем три четверти будут состоять из панорамных окон с видом на набережную Москвы-реки и достопримечательности. Сдать объект в эксплуатацию планируют в этом году, к настоящему времени его общая строительная готовность составляет 90%.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала