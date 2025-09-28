Рейтинг@Mail.ru
Додон обвинил ЕК и Фонд Сороса* во вмешательстве в выборы в Молдавии
28.09.2025
Додон обвинил ЕК и Фонд Сороса* во вмешательстве в выборы в Молдавии
в мире
молдавия
россия
гагаузия
игорь додон
майя санду
евгения гуцул
еврокомиссия
КИШИНЕВ, 28 сен – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, один из лидеров оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон заявил в воскресенье, что в избирательную кампанию в республике вмешивались Еврокомиссия и Фонд Сороса*. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. "Я считаю, что вмешательство в эту избирательную кампанию было со стороны Запада через неправительственные организации, которым платил Фонд Сорос*. Европейская комиссия вмешивалась напрямую через политические заявления, через визиты из-за рубежа, которые являются вмешательством во внутренние дела Молдавии, и через прямые призывы голосовать за правительство. Это прямое вмешательство во внутренние дела Молдавии", - заявил Додон. Режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.* Признан нежелательным в России.
молдавия
россия
гагаузия
Додон обвинил ЕК и Фонд Сороса* во вмешательстве в выборы в Молдавии

Игорь Додон
Игорь Додон. Архивное фото
