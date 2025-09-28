https://ria.ru/20250928/dodon-2044902496.html

Додон обвинил ЕК и Фонд Сороса* во вмешательстве в выборы в Молдавии

Додон обвинил ЕК и Фонд Сороса* во вмешательстве в выборы в Молдавии - РИА Новости, 28.09.2025

Додон обвинил ЕК и Фонд Сороса* во вмешательстве в выборы в Молдавии

Экс-президент Молдавии, один из лидеров оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон заявил в воскресенье, что в избирательную кампанию в республике... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T13:16:00+03:00

2025-09-28T13:16:00+03:00

2025-09-28T13:16:00+03:00

в мире

молдавия

россия

гагаузия

игорь додон

майя санду

евгения гуцул

еврокомиссия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/154310/20/1543102065_0:303:2952:1963_1920x0_80_0_0_883d4307406ee151456f92869a48ad82.jpg

КИШИНЕВ, 28 сен – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, один из лидеров оппозиционного Патриотического блока Игорь Додон заявил в воскресенье, что в избирательную кампанию в республике вмешивались Еврокомиссия и Фонд Сороса*. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. "Я считаю, что вмешательство в эту избирательную кампанию было со стороны Запада через неправительственные организации, которым платил Фонд Сорос*. Европейская комиссия вмешивалась напрямую через политические заявления, через визиты из-за рубежа, которые являются вмешательством во внутренние дела Молдавии, и через прямые призывы голосовать за правительство. Это прямое вмешательство во внутренние дела Молдавии", - заявил Додон. Режим президента Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.* Признан нежелательным в России.

https://ria.ru/20250928/oppozitsija-2044898056.html

молдавия

россия

гагаузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, россия, гагаузия, игорь додон, майя санду, евгения гуцул, еврокомиссия