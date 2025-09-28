https://ria.ru/20250928/dodon-2044899053.html

Додон призвал голосовать на выборах в Молдавии против тирании

Додон призвал голосовать на выборах в Молдавии против тирании

Додон призвал голосовать на выборах в Молдавии против тирании

Экс-президент Молдавии, один из лидеров патриотического блока Игорь Додон заявил журналистам, что в республике установлена тирания, поскольку власти запугали... РИА Новости, 28.09.2025

КИШИНЕВ, 28 сен – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, один из лидеров патриотического блока Игорь Додон заявил журналистам, что в республике установлена тирания, поскольку власти запугали граждан, но парламентские выборы могут помочь это исправить. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. "Это важный день для Республики Молдова, для всех наших граждан, я проголосовал за возвращение к нормальности, за развитие Республики Молдова, за прекращение страха, который, к сожалению, в последние недели, месяцы, годы стал нормой. Люди боятся, когда люди боятся власти - это тирания, должно быть наоборот. Сегодня день, когда граждане Молдавии могут вернуть себе страну", - заявил Додон. Он выразил надежду, что граждане Молдавии массово примут участие в выборах. "Правящая партия теряет власть, потому что четыре года ничего не делала", - подчеркнул Додон. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.

