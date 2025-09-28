Рейтинг@Mail.ru
Додон призвал голосовать на выборах в Молдавии против тирании - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:53 28.09.2025 (обновлено: 13:29 28.09.2025)
https://ria.ru/20250928/dodon-2044899053.html
Додон призвал голосовать на выборах в Молдавии против тирании
Додон призвал голосовать на выборах в Молдавии против тирании - РИА Новости, 28.09.2025
Додон призвал голосовать на выборах в Молдавии против тирании
Экс-президент Молдавии, один из лидеров патриотического блока Игорь Додон заявил журналистам, что в республике установлена тирания, поскольку власти запугали... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T12:53:00+03:00
2025-09-28T13:29:00+03:00
в мире
молдавия
россия
гагаузия
игорь додон
майя санду
евгения гуцул
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044904855_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_b3e1794085bd30442571a8f72e23a1ac.jpg
КИШИНЕВ, 28 сен – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, один из лидеров патриотического блока Игорь Додон заявил журналистам, что в республике установлена тирания, поскольку власти запугали граждан, но парламентские выборы могут помочь это исправить. В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки. "Это важный день для Республики Молдова, для всех наших граждан, я проголосовал за возвращение к нормальности, за развитие Республики Молдова, за прекращение страха, который, к сожалению, в последние недели, месяцы, годы стал нормой. Люди боятся, когда люди боятся власти - это тирания, должно быть наоборот. Сегодня день, когда граждане Молдавии могут вернуть себе страну", - заявил Додон. Он выразил надежду, что граждане Молдавии массово примут участие в выборах. "Правящая партия теряет власть, потому что четыре года ничего не делала", - подчеркнул Додон. За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов. Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ. Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
https://ria.ru/20250928/moldaviya-2044893205.html
https://ria.ru/20250614/moldaviya-2022818936.html
https://ria.ru/20250928/izbirateli-2044895921.html
молдавия
россия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1c/2044904855_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_03d5f56fe2b32d18633e657195f5cddc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, гагаузия, игорь додон, майя санду, евгения гуцул, снг
В мире, Молдавия, Россия, Гагаузия, Игорь Додон, Майя Санду, Евгения Гуцул, СНГ
Додон призвал голосовать на выборах в Молдавии против тирании

Додон заявил, что парламентские выборы в Молдавии могут спасти страну от тирании

© AP Photo / Vadim GhirdaБывший президент Молдовы Игорь Додон во время голосования на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова
Бывший президент Молдовы Игорь Додон во время голосования на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Бывший президент Молдовы Игорь Додон во время голосования на парламентских выборах в Кишинёве, Молдова
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 28 сен – РИА Новости. Экс-президент Молдавии, один из лидеров патриотического блока Игорь Додон заявил журналистам, что в республике установлена тирания, поскольку власти запугали граждан, но парламентские выборы могут помочь это исправить.
В Молдавии в воскресенье проходят парламентские выборы, раз в четыре года жители страны выбирают депутатов. Выборы будут признаны состоявшимися, если в них примет участие треть избирателей, включенных в избирательные списки.
Люди очень плохо там живут. Граждане Молдавии голосуют на избирательных участках в Москве - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Граждане Молдавии голосуют на избирательных участках в Москве
Вчера, 12:15
"Это важный день для Республики Молдова, для всех наших граждан, я проголосовал за возвращение к нормальности, за развитие Республики Молдова, за прекращение страха, который, к сожалению, в последние недели, месяцы, годы стал нормой. Люди боятся, когда люди боятся власти - это тирания, должно быть наоборот. Сегодня день, когда граждане Молдавии могут вернуть себе страну", - заявил Додон.
Он выразил надежду, что граждане Молдавии массово примут участие в выборах.
"Правящая партия теряет власть, потому что четыре года ничего не делала", - подчеркнул Додон.
За право попасть в парламент готовы побороться 23 конкурента - 15 партий, 4 блока и 4 независимых кандидата. Всего в парламенте 101 депутатское место. Чтобы попасть в парламент независимым кандидатам нужно преодолеть избирательный порог в 2% голосов, партиям - в 5%, блокам - в 7% голосов.
Мужчина голосует на избирательном участке в Молдавии - РИА Новости, 1920, 14.06.2025
ЕС открыто и нагло вмешивается в выборы в Молдавии, считает эксперт
14 июня, 15:13
Центральная избирательная комиссия Молдавии сообщила, что аккредитовала более 3400 наблюдателей, из них 912 - международные. При этом среди международных наблюдателей нет представителей России и МПА СНГ.
Режим президента Молдавии Майи Санду в течение нескольких лет использовал любые способы, чтобы не допустить оппозицию к власти – в ход шли угрозы, шантаж, обыски, аресты оппозиционных активистов, в том числе главы Гагаузии Евгении Гуцул. Борьба с инакомыслием приобрела угрожающие масштабы в ходе избирательной кампании, когда накануне голосования ЦИК исключил оппозиционную партию "Сердце Молдовы", входящую в Патриотический блок, из парламентских выборов. Как заявил экс-президент Молдавии, один из лидеров Патриотического блока Игорь Додон, это не помешает блоку участвовать в парламентских выборах и одержать победу. Кроме того, власти сократили количество избирательных участков в РФ и Приднестровье, чтобы граждане не смогли проголосовать за оппозицию, и значительно увеличили их в Европе, рассчитывая, как и на прошлых выборах, что европейская диаспора принесет нужные Санду и ее партии голоса.
Участники марша в поддержку свободных и честных выборов в Молдавии - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Кишинев поделил избирателей на правильных и неправильных, считает Влах
Вчера, 12:29
 
В миреМолдавияРоссияГагаузияИгорь ДодонМайя СандуЕвгения ГуцулСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала