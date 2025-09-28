https://ria.ru/20250928/dnr-2044892039.html
В ДНР сорвали 760 атак дронов ВСУ за неделю
В ДНР сорвали 760 атак дронов ВСУ за неделю - РИА Новости, 28.09.2025
В ДНР сорвали 760 атак дронов ВСУ за неделю
ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. В ДНР сорвали 760 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращено 760 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 488 беспилотников, над Горловкой — 272", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в Макеевке ВСУ предприняли попытку удара по мирным кварталам при помощи ударного БПЛА "Журавец" с боевым зарядом. В Червоногвардейском районе города был перехвачен разведывательный дрон "RZ-60" и несколько фальшдронов, предназначенных для вскрытия систем ПВО. Также в Куйбышевском районе Донецка был перехвачен украинский БПЛА мультироторного типа "Баба Яга" вблизи электроподстанции, который нёс на себе боевые заряды осколочно-фугасного типа "МАБ-Л100К", L3 KO и "L 1,6 KO".
