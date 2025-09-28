https://ria.ru/20250928/dnr-2044892039.html

В ДНР сорвали 760 атак дронов ВСУ за неделю

В ДНР сорвали 760 атак дронов ВСУ за неделю - РИА Новости, 28.09.2025

В ДНР сорвали 760 атак дронов ВСУ за неделю

В ДНР сорвали 760 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России... РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T12:07:00+03:00

2025-09-28T12:07:00+03:00

2025-09-28T12:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

россия

макеевка

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0e/1983827906_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_238c9bda0d82300072e901acb60c8bea.jpg

ДОНЕЦК, 28 сен - РИА Новости. В ДНР сорвали 760 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР. "Системой РЭБ "Купол Донбасса" за неделю предотвращено 760 террористических атак со стороны противника. Над Донецком и Макеевкой ликвидированы 488 беспилотников, над Горловкой — 272", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что в Макеевке ВСУ предприняли попытку удара по мирным кварталам при помощи ударного БПЛА "Журавец" с боевым зарядом. В Червоногвардейском районе города был перехвачен разведывательный дрон "RZ-60" и несколько фальшдронов, предназначенных для вскрытия систем ПВО. Также в Куйбышевском районе Донецка был перехвачен украинский БПЛА мультироторного типа "Баба Яга" вблизи электроподстанции, который нёс на себе боевые заряды осколочно-фугасного типа "МАБ-Л100К", L3 KO и "L 1,6 KO".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

россия

макеевка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, донецкая народная республика, россия, макеевка, вооруженные силы украины