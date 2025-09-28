https://ria.ru/20250928/dlja-2044898329.html
Положение дел для Украины ухудшается, заявил Песков
Положение дел для Украины ухудшается, заявил Песков - РИА Новости, 28.09.2025
Положение дел для Украины ухудшается, заявил Песков
Положение дел для Украины и ее переговорные позиции неумолимо ухудшаются с каждым днем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T12:45:00+03:00
2025-09-28T12:45:00+03:00
2025-09-28T12:55:00+03:00
украина
в мире
россия
дмитрий песков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Положение дел для Украины и ее переговорные позиции неумолимо ухудшаются с каждым днем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."С каждым днем положение дел для Украины неумолимо ухудшается, и с каждым днем неумолимо ухудшаются переговорные позиции Украины. И вот в этом они должны отдавать себе отчет", - сказал Песков в комментарии корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину.
https://ria.ru/20250928/peskov-2044898240.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_f35128fbb5219c6ba38565d0c9807360.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, россия, дмитрий песков, павел зарубин
Украина, В мире, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Положение дел для Украины ухудшается, заявил Песков
Песков: положение дел для Украины неумолимо ухудшается с каждым днем