https://ria.ru/20250928/dlja-2044898329.html

Положение дел для Украины ухудшается, заявил Песков

Положение дел для Украины ухудшается, заявил Песков - РИА Новости, 28.09.2025

Положение дел для Украины ухудшается, заявил Песков

Положение дел для Украины и ее переговорные позиции неумолимо ухудшаются с каждым днем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T12:45:00+03:00

2025-09-28T12:45:00+03:00

2025-09-28T12:55:00+03:00

украина

в мире

россия

дмитрий песков

павел зарубин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/05/2039823986_0:366:2936:2018_1920x0_80_0_0_bead9d0d3025191accd219963550afd9.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Положение дел для Украины и ее переговорные позиции неумолимо ухудшаются с каждым днем, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."С каждым днем положение дел для Украины неумолимо ухудшается, и с каждым днем неумолимо ухудшаются переговорные позиции Украины. И вот в этом они должны отдавать себе отчет", - сказал Песков в комментарии корреспонденту "России 1" Павлу Зарубину.

https://ria.ru/20250928/peskov-2044898240.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, в мире, россия, дмитрий песков, павел зарубин