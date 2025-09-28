Рейтинг@Mail.ru
В Черновцах чоповцы помогают отлавливать людей для мобилизации

06:05 28.09.2025
06:05 28.09.2025
В Черновцах чоповцы помогают отлавливать людей для мобилизации
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В городе Черновцы между городской администрацией, полицией, территориальным центром комплектования (ТЦК) и частной охранной компанией существует сговор для поиска и отправки людей на фронт, сообщили РИА Новости в силовых структурах. "Из бесед с пленными военнослужащими Украины неоднократно проходила информация о сговоре между городской администрацией, полицией в помощи работе ТЦК, об одном таком случае стало известно, что администрация города Черновцы, полиция и ТЦК, а также частная охранная компания, которая подчиняется одному из руководителей мэрии, помогают искать для заключения контракта в ВСУ", - сказал собеседник агентства. Таким образом, для поиска людей на фронте действует согласованное взаимодействие между городскими властями, правоохранительными органами и частными структурами, все эти действия незаконны так как этим занимается ТЦК. "Раньше сотрудники этой частной охранной компании занимались охраной частных домов и кинотеатров, а теперь ищут людей, отправить на фронт", - добавил собеседник агентства.
черновцы, украина, вооруженные силы украины
Черновцы, Украина, Вооруженные силы Украины
МОСКВА, 28 сен — РИА Новости. В городе Черновцы между городской администрацией, полицией, территориальным центром комплектования (ТЦК) и частной охранной компанией существует сговор для поиска и отправки людей на фронт, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Из бесед с пленными военнослужащими Украины неоднократно проходила информация о сговоре между городской администрацией, полицией в помощи работе ТЦК, об одном таком случае стало известно, что администрация города Черновцы, полиция и ТЦК, а также частная охранная компания, которая подчиняется одному из руководителей мэрии, помогают искать для заключения контракта в ВСУ", - сказал собеседник агентства.
Таким образом, для поиска людей на фронте действует согласованное взаимодействие между городскими властями, правоохранительными органами и частными структурами, все эти действия незаконны так как этим занимается ТЦК.
"Раньше сотрудники этой частной охранной компании занимались охраной частных домов и кинотеатров, а теперь ищут людей, отправить на фронт", - добавил собеседник агентства.
