Рейтинг@Mail.ru
В Британии рассказали о последствиях высоких цен на удобрения - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:28 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/britanija-2044968756.html
В Британии рассказали о последствиях высоких цен на удобрения
В Британии рассказали о последствиях высоких цен на удобрения - РИА Новости, 28.09.2025
В Британии рассказали о последствиях высоких цен на удобрения
Текущие высокие мировые цены на удобрения могут нанести урон сельскохозяйственной отрасли Великобритании в сочетании с неблагоприятной погодой в этом сезоне,... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T19:28:00+03:00
2025-09-28T19:28:00+03:00
в мире
россия
великобритания
белоруссия
всемирный банк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789083513_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_b606c981857f60b8f59368775c876797.jpg
ЛИВЕРПУЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Текущие высокие мировые цены на удобрения могут нанести урон сельскохозяйственной отрасли Великобритании в сочетании с неблагоприятной погодой в этом сезоне, заявил РИА Новости глава британской фермерской организации Farmers to Action (фермерское действие) Джастин Роджерс. "Текущие цены на удобрения могут нанести ущерб развитию значительной части отрасли. Когда падает прибыль фермеров, особенно при такой неблагоприятной погоде и неблагоприятных условиях внесения удобрений, как в этом году, это создает новый слой проблем в будущем. Каким образом фермерам поддерживать свое существование при таких ценах?" - сказал Роджерс. Он подчеркнул, что ситуацию также усугубляют импортные пошлины на удобрения. В августе данные Всемирного банка показали, что цена на карбамид (Россия - его крупнейший экспортер) в июле подскочила в мире почти на 18% и достигла максимума с конца 2022 года, что произошло после введения Евросоюзом ограничений на его импорт. Средняя стоимость карбамида в мире составила 496 долларов за тонну, что стало рекордным значением с декабря 2022 года. Подорожали и другие удобрения, для которых Россия - крупный экспортёр. Так, комплексные удобрения на основе фосфора и азота увеличились в цене до 736 долларов за тонну, что стало максимальным значением с сентября 2022 года. Фосфорные удобрения достигли 655 долларов за тонну - больше последний раз было в октябре 2022 года. Евросоюз с 1 июля ввел - в дополнение к действующей пошлине на импорт удобрений из России в размере 6,5% - специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных. Затем эти ставки будут подниматься и к 2028 году достигнут заградительных уровней в 315 евро и 430 евро соответственно. C 18 июля Великобритания ввела дополнительную пошлину в размере 10% на импорт азотных удобрений из России и Белоруссии. С 1 июля 2026 года ставка вырастет до 20%, с 1 июля 2027 года - до 35%.
https://ria.ru/20250526/frantsija-2019089421.html
россия
великобритания
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789083513_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_6213d57efe435bc1b8f6a2e9a31a8ea4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, великобритания, белоруссия, всемирный банк
В мире, Россия, Великобритания, Белоруссия, Всемирный банк
В Британии рассказали о последствиях высоких цен на удобрения

Farmers to Action: высокие цены на удобрения могут навредить аграрной отрасли

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМонеты Великобритании
Монеты Великобритании - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Монеты Великобритании. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛИВЕРПУЛЬ, 28 сен - РИА Новости. Текущие высокие мировые цены на удобрения могут нанести урон сельскохозяйственной отрасли Великобритании в сочетании с неблагоприятной погодой в этом сезоне, заявил РИА Новости глава британской фермерской организации Farmers to Action (фермерское действие) Джастин Роджерс.
"Текущие цены на удобрения могут нанести ущерб развитию значительной части отрасли. Когда падает прибыль фермеров, особенно при такой неблагоприятной погоде и неблагоприятных условиях внесения удобрений, как в этом году, это создает новый слой проблем в будущем. Каким образом фермерам поддерживать свое существование при таких ценах?" - сказал Роджерс.
Он подчеркнул, что ситуацию также усугубляют импортные пошлины на удобрения.
В августе данные Всемирного банка показали, что цена на карбамид (Россия - его крупнейший экспортер) в июле подскочила в мире почти на 18% и достигла максимума с конца 2022 года, что произошло после введения Евросоюзом ограничений на его импорт. Средняя стоимость карбамида в мире составила 496 долларов за тонну, что стало рекордным значением с декабря 2022 года.
Подорожали и другие удобрения, для которых Россия - крупный экспортёр. Так, комплексные удобрения на основе фосфора и азота увеличились в цене до 736 долларов за тонну, что стало максимальным значением с сентября 2022 года. Фосфорные удобрения достигли 655 долларов за тонну - больше последний раз было в октябре 2022 года.
Евросоюз с 1 июля ввел - в дополнение к действующей пошлине на импорт удобрений из России в размере 6,5% - специальный тариф в 40 евро для тонны азотных удобрений и 45 евро для тонны смешанных. Затем эти ставки будут подниматься и к 2028 году достигнут заградительных уровней в 315 евро и 430 евро соответственно.
C 18 июля Великобритания ввела дополнительную пошлину в размере 10% на импорт азотных удобрений из России и Белоруссии. С 1 июля 2026 года ставка вырастет до 20%, с 1 июля 2027 года - до 35%.
Гранулированные калийные удобрения на складе готовой продукции на Сильвинитовой обогатительной фабрике в Пермском крае - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Во Франции рассказали о последствиях пошлин ЕС на удобрения из России
26 мая, 12:57
 
В миреРоссияВеликобританияБелоруссияВсемирный банк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала