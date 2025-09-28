Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Британия и Украина создадут "стену дронов" для защиты НАТО - РИА Новости, 28.09.2025
14:36 28.09.2025
СМИ: Британия и Украина создадут "стену дронов" для защиты НАТО
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Произведенные Великобританией вместе с Украиной беспилотники будут использованы в проекте по строительству "стены дронов", пишет газета Telegraph со ссылкой на британского министра обороны Джона Хили. Как говорится в публикации со ссылкой на Хили, "беспилотники британского производства будут задействованы для создания "стены дронов" для защиты НАТО" якобы от "российской агрессии". "Новые недорогие беспилотные летательные аппараты, разработанные совместно с Украиной, являются частью новой стратегии", - говорится в сообщении. Агентство Рейтер 18 сентября передавало, что еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс обсудит с военным руководством ЕС создание "стены дронов" вдоль восточной границы блока. В понедельник словацкий портал Pravda со ссылкой на издание Politico сообщил, что семь европейских государств, представители Украины и Европейской комиссии в пятницу обсудят ускорение создания так называемой "стены от дронов" вдоль восточной границы Европейского союза. Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. В конце августа издание Politico со ссылкой на власти Эстонии сообщало, что республика изучает вопрос восстановления истощенных торфяных болот в качестве одной из мер меры оборонной стратегии на случай возможного конфликта с Россией. Вместе с тем в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Произведенные Великобританией вместе с Украиной беспилотники будут использованы в проекте по строительству "стены дронов", пишет газета Telegraph со ссылкой на британского министра обороны Джона Хили.
Как говорится в публикации со ссылкой на Хили, "беспилотники британского производства будут задействованы для создания "стены дронов" для защиты НАТО" якобы от "российской агрессии". "Новые недорогие беспилотные летательные аппараты, разработанные совместно с Украиной, являются частью новой стратегии", - говорится в сообщении.
Агентство Рейтер 18 сентября передавало, что еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс обсудит с военным руководством ЕС создание "стены дронов" вдоль восточной границы блока. В понедельник словацкий портал Pravda со ссылкой на издание Politico сообщил, что семь европейских государств, представители Украины и Европейской комиссии в пятницу обсудят ускорение создания так называемой "стены от дронов" вдоль восточной границы Европейского союза.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. В конце августа издание Politico со ссылкой на власти Эстонии сообщало, что республика изучает вопрос восстановления истощенных торфяных болот в качестве одной из мер меры оборонной стратегии на случай возможного конфликта с Россией.
Вместе с тем в последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
