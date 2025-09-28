https://ria.ru/20250928/bespilotniki-2044855078.html

ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области

ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 28.09.2025

ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области

ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 28.09.2025

2025-09-28T06:23:00+03:00

2025-09-28T06:23:00+03:00

2025-09-28T06:23:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

ростовская область

шолоховский район

юрий слюсарь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029983689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b94041b86e490155547b9fdf00735883.jpg

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. "Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250928/spetsoperatsiya-2044854652.html

ростовская область

шолоховский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, ростовская область, шолоховский район, юрий слюсарь