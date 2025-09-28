https://ria.ru/20250928/bespilotniki-2044855078.html
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области - РИА Новости, 28.09.2025
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Юрий Слюсарь. "Силы ПВО отразили ночью воздушную атаку врага, уничтожив и перехватив БПЛА в Морозовском, Кашарском и Шолоховском районе. Последствий на земле не зафиксировано. Никто из людей не пострадал", - написал он в Telegram-канале.
ПВО уничтожила БПЛА в Ростовской области
