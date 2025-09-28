https://ria.ru/20250928/beshenstvo-2044852015.html

Россиян предупредили о риске заразиться бешенством от диких животных

Россиян предупредили о риске заразиться бешенством от диких животных - РИА Новости, 28.09.2025

Россиян предупредили о риске заразиться бешенством от диких животных

Основными источниками бешенства среди диких животных в РФ являются лисицы, летучие мыши, ежи, барсуки, волки и енотовидные собаки, следует избегать контактов с... РИА Новости, 28.09.2025

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Основными источниками бешенства среди диких животных в РФ являются лисицы, летучие мыши, ежи, барсуки, волки и енотовидные собаки, следует избегать контактов с ними, не нужно брать их на руки, гладить и кормить, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве уточнили, что бешенство - это особо опасное острое вирусное инфекционное заболевание. Средств лечения уже развившейся болезни не существует, единственный способ защиты - профилактическая вакцинация. Заражение человека происходит при укусе, оцарапывании или ослюнении ран, порезов на коже больным животным. Также возможно инфицирование при попадании слюны зараженного животного на слизистые оболочки рта, глаз или носовой полости. "Вирус бешенства может находиться в слюне больного животного за 10 дней до появления видимых признаков заболевания. Профилактика бешенства включает в себя вакцинацию и соблюдение правил поведения при контакте с дикими и бесхозными животными. В России основными источниками возбудителя бешенства являются домашние собаки и кошки, а среди диких животных - лисицы, летучие мыши, ежи, барсуки, волки и енотовидные собаки", - рассказали в пресс-службе. Там отметили, что реже заражение бешенством может произойти в результате контакта с больными коровами, овцами, лошадьми или грызунами. "Чтобы предотвратить инфицирование, избегайте контактов с дикими животными, они потенциально опасны. Если встретите лисицу или барсука в лесу, не берите их на руки, не гладьте и не кормите, а также не приносите домой", - пояснили в Роспотребнадзоре. В ведомстве рекомендовали объяснить детям, что недопустимо контактировать с незнакомыми животными. Опасными могут быть даже ежи, зашедшие на дачный участок, летучие мыши, обитающие на чердаках домов, и белки, встречающиеся в парке. "Соблюдайте правила содержания домашних животных. Ежегодно вакцинируйте их против бешенства – такие прививки проводятся бесплатно. Выводите собак на прогулку только на коротком поводке, а бойцовых или крупных собак – в наморднике. Следует оберегать своих питомцев от контактов с бездомными животными. Продавать, покупать и перевозить собак и кошек необходимо только при наличии ветеринарного свидетельства", - добавили в пресс-службе. При любом заболевании животного, особенно при появлении симптомов бешенства там посоветовали срочно обратиться в ближайшую ветеринарную станцию и не заниматься самолечением. Если ваше животное укусило человека, нужно предоставить пострадавшему свой адрес и доставить животное для осмотра и наблюдения ветеринарному врачу. "Избегайте контактов с безнадзорными собаками и кошками. Не оставляйте детей без присмотра в местах, где могут находиться бродячие собаки или кошки. Опасно гладить, кормить и подпускать их к себе, так как они могут быть больны", - сообщили в Роспотребнадзоре. При укусе, оцарапывании или ослюнении необходимо срочно промыть рану и все места, на которые могла попасть слюна животного, мыльным раствором в течение 15 минут, а затем водопроводной водой, пояснили в ведомстве. После этого нужно обработать рану раствором перекиси водорода и краевую часть раны 5-процентной настойкой йода. "Не откладывайте визит к врачу – нужно незамедлительно обратиться в травмпункт по месту жительства к врачу-травматологу. Только своевременно оказанная антирабическая помощь может предотвратить развитие бешенства у человека. Чем раньше будет начат курс антирабических прививок, тем быстрее произойдет выработка иммунитета, который защитит от заболевания", - подчеркнули в пресс-службе. Прививки против бешенства проводятся бесплатно. Вакцину вводят в мышцу плеча в день обращения, а затем – на 3, 7, 14, 30 и 90 дни после укуса. Во время лечения не рекомендуется употребление алкоголя, добавили в Роспотребнадзоре.

