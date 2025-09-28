Кордон полиции оттесняет протестующих в Белграде с применением щитов

https://ria.ru/20250928/belgrad-2044966954.html

БЕЛГРАД, 28 сен – РИА Новости. Кордон полиции в центре Белграда оттесняет противников властей от участников массового собрания граждан против выступлений студентов и сторонников оппозиции в воскресенье, передает корреспондент РИА Новости. НКО "Центр общественной стабильности" организовал в воскресенье акции под названием "Граждане против блокирования (учреждений и инфраструктуры – ред.)" в 200 населенных пунктах на всей территории страны с началом в 17.00 (18.00 мск). Во втором по величине городе Нови-Сад собрания назначены в трех местах. В Белграде запланировано мирное шествие граждан к офису Радио и телевидения Сербии, которое по мнению как сторонников властей, так и оппозиции необъективно освещает политическую ситуацию в стране в пользу их оппонентов. К назначенному времени на улице Таковской рядом с РТС сторонники властей установили палатки, движение было перекрыто. В это время близ них на углу улиц Таковской и Святогорской собрались протестующие студенты и сторонники оппозиции. Они пришли с флагами скандируют слоган протестов "Качай", лозунги против руководства страны. Кордон полиции их оттесняет с улицы с применением щитов. По данным полиции Сербии акции граждан против выступлений студентов и сторонников оппозиции собрали 13 сентября в Сербии свыше 144 тысяч человек, они мирно прошли в 125 местах. Наиболее массовое собрание граждан состоялось в районе Баница на окраине Белграда, куда пришли около 20 тысяч человек и президент Сербии Александр Вучич. Там он заявил, что "цветная" революция в Сербии провалились, а потому необходимо примирение между гражданами. По данным МВД Сербии, 7 сентября 126 тысяч сторонников властей Сербии собрались в 111 населенных пунктах. Инциденты с участием полиции, сторонников и противников Вучича произошли в тот день в городах Косьерич, Шабац, Чачак и Ниш. Мирные акции против блокирования студентами и сторонниками оппозиции учреждений и инфраструктуры прошли 20 и 23 августа в десятках городов Сербии, 31 августа в 95 городах страны они собрали 104 тысячи участников. Сербский президент Александр Вучич в начале сентября заявил, что усилия по свержению власти в Сербии к настоящему моменту стоили организаторам извне 4 миллиарда долларов. По его словам, в создании сетей оппозиции, протестующих студентов и школьников активно участвовали спецслужбы других государств, которые он не назвал. В конце 2024 года он говорил о двух миллиардах, вложенных организаторами в массовые протесты в Сербии, в начале 2025 года - о трёх миллиардах евро. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате которого погибли 16 человек. Обстановка в городах Сербии обострилась в середине августа. Участники протестов активизировали действия, в вечерние и ночные часы они шли на противостояние с полицией, блокировали дороги. Премьер Сербии Джуро Мацут 14 августа осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Вучич 17 августа заявил, что не рассматривает введение чрезвычайного положения в Сербии.

