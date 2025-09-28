https://ria.ru/20250928/avtoyurist-2044847893.html

Автоюрист рассказала, можно ли не пристегиваться за рулем

Автоюрист рассказала, можно ли не пристегиваться за рулем

общество

МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Все пассажиры в автомобилях должны пристегиваться, согласно правилам дорожного движения, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", автоюрист Екатерина Соловьева. "Все должны быть пристегнуты по правилам", - рассказала Соловьева. Эксперт напомнила, что раньше делалось исключение для инспекторов и полицейских при выполнении задания. "Сейчас такие нормы отменены", - уточнила автоюрист.

2025

Новости

