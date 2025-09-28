Рейтинг@Mail.ru
Автоюрист рассказала, можно ли не пристегиваться за рулем
28.09.2025
Автоюрист рассказала, можно ли не пристегиваться за рулем
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Все пассажиры в автомобилях должны пристегиваться, согласно правилам дорожного движения, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", автоюрист Екатерина Соловьева. "Все должны быть пристегнуты по правилам", - рассказала Соловьева. Эксперт напомнила, что раньше делалось исключение для инспекторов и полицейских при выполнении задания. "Сейчас такие нормы отменены", - уточнила автоюрист.
© Pixabay / SplitShireМужчина за рулем автомобиля
Мужчина за рулем автомобиля. Архивное фото
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Все пассажиры в автомобилях должны пристегиваться, согласно правилам дорожного движения, рассказала РИА Новости эксперт направления "Народный фронт. Аналитика", автоюрист Екатерина Соловьева.
"Все должны быть пристегнуты по правилам", - рассказала Соловьева.
Эксперт напомнила, что раньше делалось исключение для инспекторов и полицейских при выполнении задания.
"Сейчас такие нормы отменены", - уточнила автоюрист.
