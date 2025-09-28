https://ria.ru/20250928/armeniya-2044974834.html
Глава МИД Армении примет участие в Варшавском форуме
Глава МИД Армении примет участие в Варшавском форуме - РИА Новости, 28.09.2025
Глава МИД Армении примет участие в Варшавском форуме
Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отправится в понедельник в Польшу для участия в Варшавском форуме по безопасности, сообщает пресс-служба армянского... РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T20:41:00+03:00
2025-09-28T20:41:00+03:00
2025-09-28T20:41:00+03:00
в мире
армения
польша
лиссабон (город)
арарат мирзоян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153140/19/1531401964_0:73:1601:973_1920x0_80_0_0_90a79ee4e5190ea1f0d3f1d3b8eaa8f3.jpg
ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отправится в понедельник в Польшу для участия в Варшавском форуме по безопасности, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства. "С 29 по 30 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян нанесет рабочий визит в Польшу для участия в Варшавском форуме по безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе мероприятия запланированы также двусторонние встречи. Согласно информации, размещенной на сайте форума, Мирзоян 29 сентября примет участие в панельной дискуссии на тему "От Лиссабона до Еревана: Видение стратегии Европы по расширенному соседству" вместе с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом, министром-делегатом по европейским делам Франции Бенжаменом Хаддадом и президентом фонда Казимира Пулаского Збигневом Писарским.
https://ria.ru/20250927/armeniya-2044803684.html
армения
польша
лиссабон (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153140/19/1531401964_0:0:1425:1068_1920x0_80_0_0_1b1c84e380fc84eef6015f9ef333dc7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, польша, лиссабон (город), арарат мирзоян
В мире, Армения, Польша, Лиссабон (город), Арарат Мирзоян
Глава МИД Армении примет участие в Варшавском форуме
Глава МИД Армении Мирзоян посетит Польшу для участия в Варшавском форуме