Глава МИД Армении примет участие в Варшавском форуме - РИА Новости, 28.09.2025
20:41 28.09.2025
Глава МИД Армении примет участие в Варшавском форуме
в мире
армения
польша
лиссабон (город)
арарат мирзоян
ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отправится в понедельник в Польшу для участия в Варшавском форуме по безопасности, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства. "С 29 по 30 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян нанесет рабочий визит в Польшу для участия в Варшавском форуме по безопасности", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе мероприятия запланированы также двусторонние встречи. Согласно информации, размещенной на сайте форума, Мирзоян 29 сентября примет участие в панельной дискуссии на тему "От Лиссабона до Еревана: Видение стратегии Европы по расширенному соседству" вместе с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом, министром-делегатом по европейским делам Франции Бенжаменом Хаддадом и президентом фонда Казимира Пулаского Збигневом Писарским.
армения
польша
лиссабон (город)
ЕРЕВАН, 28 сен – РИА Новости. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян отправится в понедельник в Польшу для участия в Варшавском форуме по безопасности, сообщает пресс-служба армянского внешнеполитического ведомства.
"С 29 по 30 сентября министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян нанесет рабочий визит в Польшу для участия в Варшавском форуме по безопасности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе мероприятия запланированы также двусторонние встречи.
Согласно информации, размещенной на сайте форума, Мирзоян 29 сентября примет участие в панельной дискуссии на тему "От Лиссабона до Еревана: Видение стратегии Европы по расширенному соседству" вместе с министром иностранных дел Литвы Кястутисом Будрисом, министром-делегатом по европейским делам Франции Бенжаменом Хаддадом и президентом фонда Казимира Пулаского Збигневом Писарским.
