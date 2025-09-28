https://ria.ru/20250928/armenija-2044903841.html

В Армении задержали исполнителя убийства оппозиционера Григоряна

Следственный комитет Армении сообщил о задержании непосредственно исполнителя убийства оппозиционного главы поселка Паракар Володи Григоряна, еще один человек... РИА Новости, 28.09.2025

в мире

армения

следственный комитет россии (ск рф)

ЕРЕВАН, 28 сен - РИА Новости. Следственный комитет Армении сообщил о задержании непосредственно исполнителя убийства оппозиционного главы поселка Паракар Володи Григоряна, еще один человек проходит по делу за пособничество. В воскресенье утром МВД Армении сообщило о признательных показаниях, не уточнив, что речь шла о втором задержанном. "В результате оперативно-розыскных мероприятий была установлена личность еще одного члена группы, совершившего убийство. Он был задержан", - говорится в сообщении. Отмечается, что второй задержанный дал признательные показания и указал место, где было спрятано орудие преступления - автомат, который был изъят следователем. В отношении второго задержанного инициировано уголовное преследование по статьям "убийство", "покушение на убийство" и "незаконное хранение огнестрельного оружия", пояснили в ведомстве. Глава укрупненной общины Паракар Володя Григорян, победивший на муниципальных выборах представителя правящей в Армении партии "Гражданский договор", был застрелен во вторник ночью. Также был убит друг политика – сотрудник полиции, еще один человек был ранен. Следственный комитет Армении заявил ранее, что рассматривает несколько версий преступления, в том числе связь с другим убийством, произошедшим в селе Мердзаван несколько месяцев назад. В пресс-службе СК заявили, что в отношении одного задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам пособничества в убийстве. Суд удовлетворил ходатайство о его аресте. По данным МВД, арестованный - брат мужчины, убитого в феврале в селе Мердзаван.

армения

2025

в мире, армения