В Аргентине прошли демонстрации из-за жестокого убийства девушек
11:47 28.09.2025 (обновлено: 11:56 28.09.2025)
В Аргентине прошли демонстрации из-за жестокого убийства девушек
В Аргентине прошли демонстрации из-за жестокого убийства девушек
в мире
аргентина
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Тысячи протестующих вышли на улицы аргентинских городов с требованием правосудия в связи с убийством трех женщин, сообщает газета Pais. "Тысячи людей вышли на улицы, чтобы осудить тройное убийство 15-летней Лары Гутьеррес и ее 20-летних двоюродных сестер Бренды дель Кастильо и Морены Верри, а также потребовать, чтобы все виновные были заключены в тюрьму", - говорится в публикации. Pais сообщает, что девушки были жестоко убиты 19 сентября, а процесс их избиения и нанесения им ножевых ранений шел в прямом эфире для более чем 40 членов наркогруппировки, которая и обвиняется в совершении этого злодеяния. По данным газеты, на текущий момент 12 человек были задержаны по обвинению в тройном убийстве. Один из арестованных сообщил, что расправились с девушками за то, что одна из них украла пять килограммов наркотиков у некоего наркобарона.
2025
Новости
в мире, аргентина
В мире, Аргентина
В Аргентине прошли демонстрации из-за жестокого убийства девушек

В Аргентине протестующие вышли на улицы из-за жестокого убийства трех девушек

© Getty Images / NurPhoto/Matias BagliettoДемонстрация из-за жестокого убийства девушек в Аргентине
Демонстрация из-за жестокого убийства девушек в Аргентине - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Getty Images / NurPhoto/Matias Baglietto
Демонстрация из-за жестокого убийства девушек в Аргентине
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Тысячи протестующих вышли на улицы аргентинских городов с требованием правосудия в связи с убийством трех женщин, сообщает газета Pais.
"Тысячи людей вышли на улицы, чтобы осудить тройное убийство 15-летней Лары Гутьеррес и ее 20-летних двоюродных сестер Бренды дель Кастильо и Морены Верри, а также потребовать, чтобы все виновные были заключены в тюрьму", - говорится в публикации.
Pais сообщает, что девушки были жестоко убиты 19 сентября, а процесс их избиения и нанесения им ножевых ранений шел в прямом эфире для более чем 40 членов наркогруппировки, которая и обвиняется в совершении этого злодеяния.
По данным газеты, на текущий момент 12 человек были задержаны по обвинению в тройном убийстве. Один из арестованных сообщил, что расправились с девушками за то, что одна из них украла пять килограммов наркотиков у некоего наркобарона.
Заголовок открываемого материала