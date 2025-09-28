https://ria.ru/20250928/alpinist-2044960796.html
Альпинист с травмой ноги застрял на Эльбрусе, сообщили СМИ
Альпинист с травмой ноги застрял на Эльбрусе, сообщили СМИ
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Трое альпинистов застряли на Эльбрусе после того, как один из них повредил ногу, сообщает Telegram-канал Shot."Альпинист травмировал ногу при спуске с Эльбруса — он и еще два человека застряли на высоте 5300 метров", — говорится в публикации.По данным SHOT, группа из трех туристов не зарегистрировала свой маршрут перед началом восхождения. Альпинисты смогли вызвать помощь.По предварительным данным, все трое из Белгорода.Ранее сообщалось, что в Таджикистане 44-летний альпинист Антон Телицин упал и сломал ногу во время восхождения на пик Чимтагра. По данным комитета по чрезвычайным ситуациям, спасатели оказали ему помощь на месте, затем эвакуировали в ближайшее селение Воруй, после чего доставили в больницу города Пенджикента.
