Рейтинг@Mail.ru
Альпинист с травмой ноги застрял на Эльбрусе, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:18 28.09.2025
https://ria.ru/20250928/alpinist-2044960796.html
Альпинист с травмой ноги застрял на Эльбрусе, сообщили СМИ
Альпинист с травмой ноги застрял на Эльбрусе, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.09.2025
Альпинист с травмой ноги застрял на Эльбрусе, сообщили СМИ
Трое альпинистов застряли на Эльбрусе после того, как один из них повредил ногу, сообщает Telegram-канал Shot. РИА Новости, 28.09.2025
2025-09-28T18:18:00+03:00
2025-09-28T18:18:00+03:00
белгород
эльбрус
таджикистан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904744013_0:243:2592:1701_1920x0_80_0_0_b3070a16a5b16529a3cc500c44a05505.jpg
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Трое альпинистов застряли на Эльбрусе после того, как один из них повредил ногу, сообщает Telegram-канал Shot."Альпинист травмировал ногу при спуске с Эльбруса — он и еще два человека застряли на высоте 5300 метров", — говорится в публикации.По данным SHOT, группа из трех туристов не зарегистрировала свой маршрут перед началом восхождения. Альпинисты смогли вызвать помощь.По предварительным данным, все трое из Белгорода.Ранее сообщалось, что в Таджикистане 44-летний альпинист Антон Телицин упал и сломал ногу во время восхождения на пик Чимтагра. По данным комитета по чрезвычайным ситуациям, спасатели оказали ему помощь на месте, затем эвакуировали в ближайшее селение Воруй, после чего доставили в больницу города Пенджикента.
https://ria.ru/20250902/gory-2038866226.html
https://rsport.ria.ru/20250911/alpinistki-2041295413.html
белгород
эльбрус
таджикистан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/17/1904744013_0:0:2592:1944_1920x0_80_0_0_185f4e248af836179728b33d301bd1e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
белгород, эльбрус, таджикистан
Белгород, Эльбрус, Таджикистан
Альпинист с травмой ноги застрял на Эльбрусе, сообщили СМИ

Трое альпинистов застряли на Эльбрусе после того, как один из них получил травму

© Виталий КовальчукВиды на Эльбрус с горы Малое Седло
Виды на Эльбрус с горы Малое Седло - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
© Виталий Ковальчук
Виды на Эльбрус с горы Малое Седло. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 сен – РИА Новости. Трое альпинистов застряли на Эльбрусе после того, как один из них повредил ногу, сообщает Telegram-канал Shot.
"Альпинист травмировал ногу при спуске с Эльбруса — он и еще два человека застряли на высоте 5300 метров", — говорится в публикации.
Российская альпинистка Наталья Наговицына - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Их забрал "черный август": почему все больше альпинистов погибают в горах
2 сентября, 19:50
По данным SHOT, группа из трех туристов не зарегистрировала свой маршрут перед началом восхождения. Альпинисты смогли вызвать помощь.
По предварительным данным, все трое из Белгорода.
Ранее сообщалось, что в Таджикистане 44-летний альпинист Антон Телицин упал и сломал ногу во время восхождения на пик Чимтагра. По данным комитета по чрезвычайным ситуациям, спасатели оказали ему помощь на месте, затем эвакуировали в ближайшее селение Воруй, после чего доставили в больницу города Пенджикента.
Владимир и Эльвира Шатаевы - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
"Мы умрем через 20 минут": чудовищный эксперимент женщин на пике Ленина
11 сентября, 19:45
 
БелгородЭльбрусТаджикистан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала