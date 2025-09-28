https://ria.ru/20250928/aeroport-2044864029.html
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения - РИА Новости, 28.09.2025
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 28.09.2025
МОСКВА, 28 сен - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Ярославля сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Ограничения в работе ярославского аэропорта "Туношна" были введены в 5.17 мск."Аэропорт Ярославля ("Туношна"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в Telegram-канале.Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, уточнил он.
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения
В аэропорту Ярославля сняли временные ограничения на прием и выпуск судов